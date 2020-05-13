外媒：部分配件无法通过妙控键盘为苹果iPad Pro充电

5月13日上午消息，外媒MacRumors近日报道，一些网友向他们反馈，某些USB-C电源适配器和电缆似乎不兼容妙控键盘（Magic Keyboard），无法给iPad Pro充电。

▲ 出现问题时候，iPad右上角会显示“未充电”

用于iPad Pro的妙控键盘（Magic Keyboard）是新iPad Pro发布时候的最大惊喜，2000多元的定价不敌，但它的设计新颖，并且给iPad加上了触控盘，让操作更直观了。今天这则消息则是部分网友对这款新品的回馈。几个妙控键盘的使用者已经注意充电存在一些问题，部分第三方电缆或电源适配器可能跟这款键盘不匹配，或因为其他某些缘故，让iPad Pro没法充电。

▲iPad Pro用的Magic Keyboard

一名用户称，自己尝试了三种不同的USB-C电缆，它们都会导致iPad Pro的电池图标旁边显示“未充电”。他随后跟苹果客服联系，对方正在收集问题，有可能收到有故障的设备后更换产品。

MacRumors也进行了确认，确实使用Anker的PowerPort Atom，甚至是苹果官方的USB-C线都有时候无法为‌iPad Pro充电。表现的症状是iPad拒绝充电，并每隔几秒钟发出一次充电声音。

其他MacRumors论坛网友报告说，他们无法使用Anker电源适配器和充电线缆，以及Mophie等公司的充电线。

但这次影响范围似乎不大，另外一些Magic Keyboard使用者的第三方充电线就没有问题。

目前尚不清楚这是苹果公司还是第三方的问题，因此苹果可能需要先弄明白问题出在哪，所以目前，稳妥的办法是是用苹果自带的线缆充电。当然，并不排除只是接口脏了的缘故。