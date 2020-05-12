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苹果定制，英特尔公布新款MacBook Pro 13 CPU参数

2020/5/12 23:07:29来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月12日消息 英特尔现已在ARK数据库中更新了苹果新款MacBook Pro 13 （高配版）的CPU参数，两款型号分别为i5-1038NG7和i7-1068NG7，都是28W TDP。

首先需要说明的是，英特尔去年发布的i7-1068G7和i5-1038G7型号已经在官网上找不到了，这说明Ice Lake这一代的28W型号只有苹果会搭载了。因此我们将其与英特尔的i7-1065G7型号进行了对比。

IT之家注意到，苹果定制的i5-1038NG7和i7-1068NG7的发布时间显示为2020年第二季度，而i7-1065G7则是2019年第三季度。

规格方面，三款处理器都是4核8线程，i5-1038NG7主频2GHz，睿频3.8GHz；i7-1068NG7主频2.3GHz，睿频4.1GHz；而i7-1065G7主频1.3GHz，睿频3.9GHz。也就是说15W TDP的i7-1065G7即便解锁功率也达不到i7-1068NG7的4.1GHz最高频率。

内存支持方面，三款处理器完全相同。

核显规格方面，i7-1068NG7与i7-1065G7完全相同，i5-1038NG7 GPU频率稍低。

封装方面，i7-1065G7为FCBGA1526，而苹果定制的两款为FCBGA 1344，也就是说苹果的封装尺寸会小一些。

最后，苹果定制的两款不支持英特尔的傲腾内存技术，因为苹果也不会用傲腾内存。

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关键词：苹果Macbook

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