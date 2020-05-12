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苹果新 AirPods Studio 无线耳机爆料：支持头部/颈部检测，自定义均衡器设置

2020/5/12 10:05:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月12日消息 外媒9to5Mac报道，来自多个消息源的证据都表明，苹果将于今年晚些时候正式推出新款无线耳机。据知情人士爆料，AirPods Studio将拥有多项独特的功能。

普通版AirPods的主要功能之一是耳朵检测，当你摘下耳机时，它会自动暂停歌曲。IT之家了解到，AirPods Studio将具有类似的功能，但其工作方式将有所不同。苹果正在努力使用传感器检测耳机是在头上还是在脖子上，而不再是检测耳朵。

基于此，我们假设AirPods Studio在检测佩戴在头上时将播放或暂停内容。颈部检测可用于在音乐暂停时使耳机保持开启状态，就像仅从耳朵中取出一只AirPods那样。

另一个新的传感器将能够检测到左耳和右耳，以自动路由音频通道。这意味着使用AirPods Studio可能没有左右之分，而当前的耳机具有固定的左右声道。

就像AirPods Pro一样，苹果新耳机将具有主动降噪和透明模式。用户将能够轻松地在两种模式之间切换，以减少外部噪音或听到环境声音。

AirPods Studio预计主要针对专业用户，因此将耳机与Mac或iOS设备配对将解锁自定义均衡器设置，并提供低、中和高频调整。

根据彭博社最近的一份报告，苹果自有品牌的AirPods Studio耳挂式耳机将至少有两款形式-一种使用皮革面料，另一种使用更轻的健身材料制成。彭博社还表示，苹果正在测试一种具有可更换磁性耳垫的新型模块化设计。

从泄漏的iOS 14 beta代码中找到了所谓的AirPods Studio证据，其中包括新配件至少有两个颜色选项。至于价格，有传言称售价为349美元（约合人民币2476元）。

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关键词：AirPods StudioAirPods苹果

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