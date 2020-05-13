瑞幸“丢车保帅”换掉CEO，能否真正度过危机？

5月12日晚间，瑞幸咖啡自爆造假40余天后，宣布终止CEO钱治亚和COO刘剑的职位，任命副总裁郭瑾为代理CEO，并试图“尽快重组公司组织架构、重塑公司价值文化，强化内控确保合法合规，尽一切努力保持经营稳定”。

钱治亚离场，郭谨一上场，管理层“大清洗”，对瑞幸来说，这无异于丢车保帅。不过瑞幸能否如自己所言真正度过危机，重回正轨，目前还是未知数。瑞幸方面表示，造假事件调查仍在进行中。

丢车保帅，博士上阵，能否奏效？

《瑞幸闪电战》中曾经形容CEO钱治亚为：菩萨面庞，雷霆手段，并提到她真正的底色是作风凌厉，治下极严。如今看来，泥菩萨过河，已经自身难保。

瑞幸选择此时将郭谨一推出来，解决目前棘手的局面，已然是开始布局。

5月12日晚间，瑞幸咖啡发布公告称公司董事会特别委员会监督主导的独立调查，目前发现了关于财务造假的更多证据，董事会在评估该等信息之后，已终止钱治亚和刘剑的CEO和COO的职位。此外，董事会已任命公司董事、高级副总裁郭瑾一先生为代理CEO，曹文宝和吴刚为董事会成员。

郭谨一在瑞幸的危急存亡时刻担任了“救火队长”，新任CEO的来历确实不一般。郭谨一此前的简介为北京交通大学交通运输规划与管理专业博士，曾就职于交通运输部运输服务司，任瑞幸咖啡(中国)有限公司联合创始人、高级副总裁。

根据资料显示，郭谨一可以说是一名学霸，出生于1981年，为内蒙古人，在其过往求学生涯中颇为励志，他2003年毕业于大连民族学院环境工程专业，随后就读于北京交通大学交通运输学院，攻读交通运输规划与管理专业硕士学位，随后获得提前攻读博士学位的机会。六年期间读完硕士博士之外，郭谨一还去国外进行深造。

2008年郭谨一曾在英国利兹大学交通研究所进行项目研究，同时参与了多项科技部、国家自然科学基金等项目课题研究。在毕业后，秉着学而优则仕的传统道路，郭谨一顺理成章地进入中国交通科学院担任研究助理。在知网可搜索到其交通领域相关论文10余篇。

通过上述内容可以看到，入职神州系前郭谨一一直在交通领域进行学习和研究，据悉，郭谨一博士毕业后，在2009年至2011年在中国交通科学院担任研究助理；2011年到2016年在交通运输部工作；在此之后结识了钱治亚和陆正耀，在2016年至2017年担任神州优车公司董事长陆正耀的助理；到2017年10月起他开始担任负责产品和供应链的高级副总裁，2018年6月起担任瑞幸咖啡董事。媒体公开报道称，郭谨一从交通部辞职去英国待了半年，正好此时钱治亚创业想做咖啡，郭谨一表示“我不想再做和以前行业太相关的事情，自己又很喜欢喝咖啡。”于是二者一拍即合开始了创业。

郭谨一在瑞幸工作期间，多次代表瑞幸发声，出席相关活动并接受媒体采访。在2018年，郭谨一曾经由于对星巴克与物业方签署的协议是否有排他条款的问题，以及是否逼迫供应商“二选一”等问题，深夜在朋友圈对星巴克的垄断行为表达了不满，并怒怼星巴克称：“你敢正面回答我的问题？！瑞幸咖啡无意炒作，证据确凿，多说无益，明天法庭见！”而星巴克均未予正面回应。

郭谨一与钱治亚、刘剑和杨飞等人相比，与神州系的交集并不深入，其学术背景与政府背景则让他显得更为技术流一些。郭谨一作为瑞幸联合创始人、高级副总裁，公开露面发表的内容基本围绕着瑞幸咖啡的商业模式和他所负责的物流配送等领域。

在很多场合，郭谨一始终强调，瑞幸要做的是用新零售的方式升级传统咖啡行业。“我个人是一个马拉松爱好者。我们认为对于瑞幸咖啡来说，现在只是马拉松的前五公里，崛起还谈不上，创业是一场没有终点的马拉松。” 在2018年11月20日2018(第十六届)中国企业竞争力年会上，瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一如此比喻。

曾有媒体在专访郭谨一时形容瑞幸背后有一套机器、数据和物联网构成的后台自动化系统，这能够保证瑞幸咖啡店在数量快速拓展过程中的产品口味、服务品质的一致性以及运营效率。

据公开资料显示，另外两位新设董事中曹文宝于2018年6月起加盟瑞幸咖啡，此前曾担任麦当劳中国区副总裁；吴刚则于2019年3月加盟瑞幸咖啡出任副总裁，负责公司战略合作业务，在民航领域工作超过20年，曾任中国联合航空执行副总裁。这两位均为瑞幸“新面孔”，并非从神州系出来，他们都是“空降”加盟公司的职业经理人。

在钱治亚离场，郭谨一上场的这个消息中，不难看出，瑞幸几乎可以说做了丢车保帅的选择，只是这样能够保住瑞幸，让瑞幸回到正轨上来依然是个未知数。根据美国投资者起诉“瑞幸咖啡”的诉状全文显示，郭谨一是被告中的一员。

诉状中显示，被告陆正耀、刘剑、郭谨一、刘辉、刘二海，截至目前一直担任瑞幸公司的董事会主席。陆正耀签署过瑞幸公司股票上市申请登记表，因此基于证券法案的规定，对股票发行材料中的不真实、误导性陈述以及任何遗漏应当承担赔偿责任。本诉状中，上述五人为“董事被告”。

中美证监会联合调查，向员工道歉，能否挽回声誉？

想要回到正轨，在丢失的信誉问题上去找补成为了瑞幸的首要选择。

除了把涉及造假的人员丢出管理层之外，几乎在昨晚同一时间，网上流传出瑞幸总裁办发布的内部邮件截图，在这封邮件中，瑞幸向公司员工表达了歉意，称“给各位伙伴及你们的家人带来了严重的困扰。对此，公司向你们表示深深的歉意。”同时瑞幸称自爆造假后，让公司“陷入前所未有的危机并身处舆论漩涡中”，品牌形象和声誉受到前所未有的冲击。截至目前，瑞幸方面并未回应该截图内容。

曾在瑞幸工作，目前已经转回神州的汪可透露在2020年前，瑞幸实际上已经从神州系剥离出去，现在他也不是很了解情况了。不过对瑞幸造假的消息，他表示“自己对造假完全不知情，谁能想到，到现在自己都很难接受，太不可思议了。”

在过去一个月来，瑞幸称“全体伙伴顶住了巨大压力，全力以赴服务客户”。瑞幸的经营状况被形容为“门店保持正常运行，供应链稳定运转，产品持续创新”。

在四月初，瑞幸自爆造假第二天，瑞幸门店就发生了“挤兑”事件，消费者蜂拥而至，导致瑞幸门店爆单，APP和小程度宕机。据接近瑞幸咖啡人士透露，瑞幸咖啡最近一个月的经营状况有了很大好转，苹果APP Store端目前茶饮类APP下载量中瑞幸咖啡仍保持“免费APP排行榜”榜首的位置，紧随其后的是美团外卖、饿了么、肯德基、盒马等。

在过去一个月，瑞幸咖啡还推出了一系列新品，瑞幸咖啡系列以及小鹿茶系列上新超过五款新品。瑞幸咖啡方面还完成了第二季逐鹿“百万大咖”活动，不过瑞幸于4月28日在App首页更新页面：第9期百万大咖暂停一周。这也就意味着瑞幸在这一周停止了现金分享活动。瑞幸官方表示，暂停该活动，是因为“五一长假即将来临，「百万大咖」活动也要放个假。4月28日-5月4日暂停一周。5月5日第9期继续。

4月27日，一张“瑞幸被相关部门接管”的截图在网上疯传。后经证实，瑞幸总部确有数名审计人员进入，而后中国证监会依据“长臂管辖权”派驻调查组，同时有工商执法人员介入调查，长达六小时。在中国证监会入驻调查之后，瑞幸向美国SEC提交文件，称公司无法在4月30日之前提交2019年年报，原因是疫情的影响和公司的内部调查没有结束。

瑞幸在4月23日也已经宣布了独立董事、审计委员会委员Thomas P. Meier辞职，目前，瑞幸咖啡董事会下属的审计委员会只剩3位独立董事。据美国《华尔街日报》报道援引知情人士的消息称，何刚是在4月30日从瑞幸咖啡离职，并称何刚选择离职是个人原因，与瑞幸自爆造假事件无关。

中美两国证监会均已合力开启对瑞幸造假一事的调查，瑞幸造假已然涉及到更为严肃的法律层面，并非瑞幸一家之言或者自查能结束的事情。过去一个月来，瑞幸自爆财务造假，爱奇艺、好未来等中概股相继被做空，业界普遍认为，这是瑞幸造假后引发了中概股的连锁反应。4月23日，美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊-克莱顿(Jay Clayton)上电视，罕见地指明中概股风险。这是有史以来第一次，美国证监会主席在电视上公开提醒投资人不要投资中概股，

瑞幸在公告中表示目前正在配合和回应来自中美两国监管部门的问询。公司未来将继续配合内部调查，并在董事会和新管理层的领导下聚焦业务发展。接近瑞幸内部人士称，相信很快就会有一个结果出来。至于这个结果如何，恐怕要拭目以待了。专家则认为，瑞幸已经犯了美股市场的大忌，这是个致命的错误且不可饶恕，“一日为贼，终身为贼。”