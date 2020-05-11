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FXXK Elon Musk：马斯克因威胁特斯拉总部搬出加州遭女议员怒怼

2020/5/11 8:21:55来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

据国外媒体报道，上周末埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上宣布将要把特斯拉总部迁出加州后，招致一名加州女议员的不满，其直接在Twitter上大骂马斯克“F**K Elon Musk”。

加州女议员罗瑞娜·冈萨雷斯(Lorena Gonzalez)周六晚间发了这样一条推文。此前马斯克通过Twitter表示，他将把公司总部迁往德克萨斯州或内华达州。

马斯克在推文中称，“特斯拉正要对阿拉米达县提起诉讼。阿拉米达所谓‘临时卫生官员’未经选举而且无知，其行为违背了州长、总统、宪法自由甚至于简单常识！”他还补充称，“坦率地说这是最后一根稻草。特斯拉现在将立即把总部和未来项目迁往德克萨斯州或者内华达州。如果想要我们完全保留弗里蒙特的制造活动，那将取决于未来如何对待特斯拉。特斯拉是最后一家仍留在加州的汽车制造商。”

而冈萨雷斯得这条推文在社交媒体上引起一片哗然。但其随后解释了为何要这么说：“加州一直在大力补贴一家公司。但这家公司一直无视工人的安全与福祉，一直在打击工会，一直欺负公务员。或许我可以用不那么咄咄逼人的方式来表达我的沮丧。当然，那样的话没人会在意我发的推文。此外，在加州的新型冠状病毒死亡病例中，拉美裔比例更高。迄今为止，我们社区受到的打击最大。也许这就是为什么我们如此认真地对待公共卫生官员警告和指示的原因。”

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关键词：特斯拉马斯克

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