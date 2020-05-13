荣耀平板 V6 公布：全球首款同时支持 5G 和 Wi-Fi 6 的平板

IT之家5月13日消息 荣耀智慧生活官方微博公布了荣耀平板V6，号称这是全球首款同时支持5G和Wi-Fi 6联网的平板。

IT之家注意到，荣耀平板V6采用四边等宽的边框，上边框有摄像头。配置方面，预计荣耀平板V6将搭载麒麟820 5G SoC。

日前，荣耀已经公布全场景新品发布会时间为5月18日，届时将会推出多款新品，其中包括65英寸的荣耀智慧屏，全新的荣耀MagicBook系列笔记本，以及这款荣耀平板V6，感兴趣的小伙伴不要错过。