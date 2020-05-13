中国电信推行 5G SA 安全增强 SIM 卡标准

IT之家5月13日消息 近日，为加快5G SA商用步伐，满足5G赋能千行百业中更高要求的信息安全需求，中国电信发布了5G SA安全增强SIM卡白皮书。

国际标准组织3GPP提出全新的SIM卡标准，优化安全接入5G网络的身份识别流程，在3GPP R15中相应的核心技术规范已冻结，R16中将基于SA独立组网架构引入垂直行业需求与特性。

中国电信积极参与3GPP、GCF、CCSA等标准组织的SIM卡标准制定，牵头GCF 5G USIM机卡一致性、5G USAT机卡一致性等标准立项。基于长期的标准研究、技术试验与创新应用探索，中国电信在业界首发5G SA安全增强SIM卡白皮书。

白皮书提出了基本功能要求、架构要求、技术要求，详细阐述了新增的5G移动性管理、用户身份隐私保护、安全认证加强、GBA认证、5G接入控制、5G USAT事件等功能与相应的应用场景。

5G SA安全增强SIM卡适用于个人用户、工业物联网、智慧家庭、智能医疗系统和智能交通等领域，为用户数据和业务应用提供更高的安全保障。在工业物联网、智能医疗系统、智能交通等领域，5G SA安全增强SIM卡的SUCI计算方案可保护接入连接设备用户的身份隐私，避免被跟踪攻击。在mMTC场景下，5G SA安全增强SIM卡的GBA功能可以为行业合作伙伴应用提供统一的业务接入认证能力，创建安全数据通道，满足差异化安全需求。

IT之家获悉，中国电信表示坚持5G SA方向，全力推进2020年尽早实现5G SA独立组网商用。