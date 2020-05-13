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华为新款笔记本（二合一）设备曝光，配40W充电器

2020/5/13 20:10:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月13日消息 根据长安数码君的消息，入网信息曝光了新款的华为笔记本电脑，型号为EUL-W19，标配40W充电，预计将是一款搭载Arm处理器的二合一设备。

长安数码君表示，这款华为新款笔记本（二合一）设备将在三个月内发布。

IT之家了解到，华为去年发布了一款MateBook E二合一设备，搭载了高通850，配以8GB内存和256GB SSD。屏幕尺寸为12英寸，3:2比例，2K分辨率。今年，华为可能会再次推出Arm处理器的二合一设备，丰富其笔记本产品线。

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关键词：华为matebook E

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