用5G或需换SIM卡引争议：产业链人士称主要面向垂直行业

不换卡，不换号，就可开通5G服务。

这是三大运营商从3G时代就开始采取的策略，也已经成为消费者的默认选项。

但在今天，“用5G或需要换SIM卡”的话题却登上微博热搜。而这个话题的来源，则是最新发布的“中国电信5G SA安全增强SIM卡白皮书”。

C114编辑查阅了白皮书发现，其中的确有这样的表述：现阶段用户通过使用运营商已发行的4G卡接入5G网络，现有的4G卡缺少5G标准中定义的新功能和新增的卡文件与服务，用户身份数据在通信过程中使用明文传输，位置信息不够精准，已经不能满足5G网络的信息与安全要求；单一认证鉴权模式无法适应运营商发展第三方业务应用需要。此外，NATIVE的卡片架构，随着5G行业应用的深入拓展，不能很好地去应对各种业务发展的要求，用户享受不到5G网络带来的全新体验与业务服务。

根据5G发展策略及5G网络特点，需要一种全新的5G SA安全增强SIM卡（简称“5G卡”）作为接入5G网络的身份识别模块、加载各种5G行业应用的支撑载体，5G卡实现包括用户身份隐私保护、GBA第三方的应用鉴权等功能新特性，为用户数据和业务应用提供安全保障，将助力运营商发展第三方移动应用业务。

或许正是因为这样的表述，才引发了消费者的广泛关注。

但也有业内人士指出，包括中国电信在内的三大运营商已经发展了超过5000万用户，他们中相当比例的用户并没有更换SIM卡，只需要更换5G手机，就可以在5G信号已覆盖的区域使用5G业务。此次发布的5G SA安全增强SIM卡主要面向更高安全增强需求的行业应用场景，比如智能交通、智慧医疗等领域。

众所周知，真正决定运营商5G成败的关键在于2B市场，而5G SA标准是满足2B场景低时延、大连接等特性的前提条件。中国电信始终坚持5G SA方向，中国电信集团有限公司党组副书记、总经理李正茂指出，中国电信力争今年建成30万个5G基站，覆盖全国所有地级以上城市，计划实现5G独立组网全球首发商用。