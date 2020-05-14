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日本90岁奶奶获“油管最高龄游戏播主”吉尼斯认证：最爱玩《GTAV》

2020/5/14 6:31:22来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月14日消息 据吉尼斯世界纪录官网报道，吉尼斯官方近日正式确认Hamako Mori（森滨子）为最年长的油管游戏博主。

森滨子出生于1930年2月18日，现年90岁。她的YouTube频道目前拥有超过150,000个订阅者。IT之家了解到，受自己孩子的影响，森滨子于39年前开始接触电子游戏。滨子表示电子游戏非常有趣，“不只是孩子们的“专属”。她拥有的第一个游戏机是“ Cassette Vision”。这些年来，她保留了自己购买的大多数游戏主机和软件，目前她在用PlayStation 4玩游戏并且正在接触动作游戏。 她说：“动作类游戏很难玩。但是最近推出的动作游戏视觉效果很棒，而且厂商经常会使用演员来扮演角色。所以我现在真的很着迷。”

森滨子最喜欢的游戏是《侠盗猎车手5》（Grand Theft Auto V），她表示这款游戏玩起来“就像看电影。因为它有年龄限制，所以孩子们不能玩！”至于为什么选择将游戏视频上传到YouTube，她表示此举是为了与他人分享游戏体验。森滨子每月会在油管上发布三到四个视频，同时她的粉丝也会提醒她注意身体。森滨子表示玩游戏可以让她“真正地享受自己的生活”。

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关键词：Youtube游戏吉尼斯

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