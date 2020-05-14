昨日国内特斯拉App宕机，众多车主体验“黑屏”盲驾

在5月13日接近24点的时候，特斯拉国内数位车主发微博称，特斯拉App大面积宕机，致使手机无法与车链接，手机钥匙失效，导致无法获取车辆信息、无法点亮车内仪表盘、中控屏。多车主处于“盲开”状态，极度危险。

部分车主还表示因此问题拨打特斯拉400电话，一直处于无人接听状态，特斯拉线上客户支持回复相关问题称，是由于系统服务器故障导致手机App无法直接控制车辆。另有车主通过相关系统查询显示，特斯拉服务器域名证书过期。

就此问题新浪汽车第一时间联系询问特斯拉中国，截至发稿，特斯拉方面没有进行任何回复。另外有分析消息表示，出现该问题是特斯拉把域名换了，导致客户端域名解析等问题出现，不过一切都只是猜测，真实原因只有特斯拉知道。

小特App回应

而就在车主不知所措的时候，特斯拉App小特对于该问题发布了一条“司空见惯”的解决方案，方案可以解读为该问题在未来有可能经常出现，网络无法连接并不影响启动蓝牙钥匙的功能，不要慌张，盲目注销Tesla App登陆反而会导致蓝牙钥匙失效。有车主在该文章下评论，国产特斯拉本土化仅仅是工厂本土化，有所致服务并不到位。

另外值得关注的是，小特App所说的蓝牙钥匙功能只针对Model3车型，X与S是没有的。

这次国内特斯拉App宕机事件已经不是第一次了，在2019年9月时，特斯拉在北美就出现过大面积App宕机的情况。相比较国内车主还有随身携带实体车钥匙的习惯，多数北美车主只用手机来解锁、启动特斯拉，那一次宕机致使众多车主“陪着”特斯拉等待4个小时后才得以恢复正常。而根据外国媒体的报道，这不是特斯拉公司的软件首次出现的故障，App宕机的问题可追溯到2018年4月份，当时也有部分特斯拉车主表示软件出现问题。

特斯拉当时推出手机钥匙的主要用意是把服务功能集成到其移动应用程序中，可以使用移动应用程序来解锁和锁定汽车，控制气候设置以及一些相对基本的功能。此后，特斯拉也一直在为移动应用添加新功能，体现特斯拉高人一等的智能科技。

从客户的角度和特斯拉的服务来看，这些都是有趣的举措。但如果本身作为提升的服务，却屡次出现bug，可能会让用户心有不满。