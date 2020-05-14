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三星发布 Galaxy A 量子 5G 手机：售价 3751 元，搭载 QRNG 芯片

2020/5/14 14:50:08来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 三星和SK Telecom今天在韩国推出了Galaxy A Quantum量子手机，这是全球第一款具有量子随机数发生器（QRNG）芯片组的5G智能手机，并且是SK Telecom网络独占。三星Galaxy A Quantum是更名后的Galaxy A71 5G，售价为649000韩元（约合人民币3751元）。

三星Galaxy A Quantum将于明天开始预购。该手机将于5月22日在韩国开始销售。那些预订手机的用户将有资格免费获得Galaxy Buds无线耳机。

该手机采用由SK Telecom的瑞士子公司ID Quantique开发的SKT IDQ S2Q000 QRNG芯片组，它通过量子密码技术生成随机数并创建无法预测的安全密钥，从而增强了设备的安全性。

三星 Galaxy A Quantum配备6.7英寸Super AMOLED Infinity-O显示屏，具有Full HD +分辨率和显示屏指纹识别器，背面具有四摄像头设置，包括64MP主摄像头，12MP超广角摄像头，5MP微距摄像头和5MP深度传感器。智能手机的正面配有32MP自拍摄像头。

这款手机运行基于Android 10的One UI 2.0系统。三星 Galaxy A Quantum配备了Exynos 980处理器，8GB 内存，128GB存储空间和microSD卡插槽，其连接功能包括GPS，5G，LTE，Wi-Fi ac，蓝牙5.0，NFC，USB-C型端口和3.5毫米耳机插孔，配备了4500mAh电池，支持25W快速充电。

三星 Galaxy A Quantum配备了Samsung Pay和QRNG芯片组，该手机将提供黑色，蓝色和银色版本。

Galaxy A Quantum如何使用QRNG芯片组？

IT之家获悉，SKT IDQ S2Q00是世界上最小的QRNG芯片组（2.5mm x 2.5mm）使用LED和CMOS图像传感器，可创建具有不可预测模式的真正随机数。CMOS图像传感器用于捕获量子随机性发光二极管发出的图像噪声。

QRNG芯片组增强了各种应用程序的安全性，例如SK Pay，T ID登录和Initial.T ID用于登录各种在线服务，包括11th Street，FLO，T Map，T membership，Wavve，Who等，该服务已被超过1900万客户使用。

Initial是一项区块链移动电子认证服务，可用于颁发和提交各种个人认证，而无需复制真实的个人认证。SK Telecom计划在未来扩展QRNG芯片组的使用并增强安全性，以提供更多服务。

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关键词：三星手机量子

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