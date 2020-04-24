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三星 S9/Note 9 手机 One UI 2.1 固件正在开发中

2020/4/24 23:07:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月24日消息 据外媒SamMobile报道，三星韩国官方论坛主持人最新更新显示，三星已经审查了对Galaxy Note 9 和Galaxy S9设备的One UI 2.1支持情况，并且固件正在开发中。这表明三星可能最终决定为三星S9和Note9设备带来One UI 2.1更新。

关于Galaxy Note 9和Galaxy S9的One UI 2.1更新一直存在困惑，因为三星官方从未真正澄清过是否会为它们发布更新。此前韩国Samsung Members应用发送通知，表示三星没有计划为Galaxy Note 9发布One UI 2.1更新。

后来，软件团队的主持人透露，他们正在弄清楚可以为这些设备的One UI 2.1添加哪些功能，以确保最佳性能。随后Galaxy Note 10 Lite手机接收了One UI 2.1，并拥有最佳的Galaxy S20软件功能，这样没有理由不让搭载相同Exynos 9810处理器的Galaxy Note 9获得新固件更新。

IT之家获悉，Galaxy Note软件团队的一位论坛主持人现在声称，Galaxy Note 9和Galaxy S9的One UI 2.1正在开发中，并补充说测试版本应该很快可用。

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关键词：三星手机One UI

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