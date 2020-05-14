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魅族手机 Meizu Pay 开启大规模免费开卡活动，先到先得

2020/5/14 16:21:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 魅族Flyme官方近期宣布，Meizu Pay 多城市交通卡限量免卡费，名额有限，用完为止。打开「 Meizu Pay 」即可看到福利活动，有需要的用户可以尽快领取。

此前IT之家报道，Meizu Pay已经支持广西交通一卡通、长安通、京津冀互通卡、岭南通、江苏通一卡通·苏州、武汉通、合肥通、郑州通、重庆畅通卡、珠海通、石家庄一卡通和江苏一卡通 · 无锡。

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关键词：魅族手机Meizu Pay

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