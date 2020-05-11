官宣：魅族 17/Pro 新增「120 Hz 高刷新率尝鲜模式」，后续 OTA 升级

IT之家5月11日消息 魅族科技今天下午宣布，魅族17系列对体验高度的探索仍未停止，现解锁一个新彩蛋： 魅族 17 系列新增「120 帧高刷新率尝鲜模式」，带来更极致的丝滑体验，该功能将在后续 OTA 中推送升级。

魅族17/Pro手机采用6.6 英寸三星定制Super AMOLED显示屏及骁龙865+UFS 3.1方案。魅族17 8+128GB 售价 3699 元，8+256GB 3999 元；魅族17 Pro 8+128GB 售价 4299 元，12+256GB 4699 元；魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版12 + 256GB 售价 9999 元。

今天上午魅族17系列首销一空，魅族科技表示，魅族 17 系列正在继续拼命备货，并将于 5 月 13 日 10:00 进行第二轮开售。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。