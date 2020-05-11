万志强：魅族 17/Pro 关注度很高迸发需求很大，加紧持续备货

IT之家5月11日消息 魅族已经正式发布了新款魅族17/Pro手机，采用6.6 英寸三星定制Super AMOLED显示屏及骁龙865+UFS 3.1方案。魅族17 8+128GB 售价 3699 元，8+256GB 3999 元；魅族17 Pro 8+128GB 售价 4299 元，12+256GB 4699 元；魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版12 + 256GB 售价 9999 元。今日上午 10:00，魅族 17 系列在全渠道开启首销。

今年凌晨，魅族科技营销负责人万志强在微博发文称，虽然经历操作过无数次首发，但还是非常忐忑不安。魅族17系列关注度很高，各种数据的监测分析结果都能预见到一开始迸发的需求会很大。这是热门电子产品的规律，是我们再怎么准备也不可能一下子满足的，产能爬坡和需求曲线是两条反向斜率的曲线，两者的相交和平衡需要一点时间。我们会努力的把这个时间缩短，尽可能的预告好发售的渠道和信息，并且加紧持续备货，加快物流仓储店铺的各种准备，让供需不平衡阶段内每次开售的过程尽量清晰并不出现长间隔。周日团队都在马不停蹄的准备首发的各项事务。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。