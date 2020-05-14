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3944 元起，印度制造一加 8/8 Pro 手机 5 月底投放市场

2020/5/14 16:31:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 一加公司高管表示，印度制造的OnePlus 8系列将于5月底投放印度市场。OnePlus的新旗舰智能手机目前正在该公司位于北方邦诺伊达市的制造工厂生产。

“我们预计它将在未来几个月内转变为强劲的销售。”OnePlus印度总经理Vikas Agarwal表示，OnePlus 8系列将于5月底在印度市场上市。

OnePlus于上个月在美国和欧洲各地推出了OnePlus 8系列，OnePlus 8系列已经可供客户购买。但是，在印度情况并非如此，由于COVID-19病毒大流行，该国仍在全国范围内受到封锁。现在，印度正通过放宽一些锁定规则来逐步开放经济，OnePlus乐观地表示，它最终将能够在印度推出其最新的旗舰智能手机。

“我们已经按照政府制定的健康安全规定，上周在诺伊达工厂恢复了运营，”Vikas Agarwal补充说。

OnePlus印度总经理还证实，该公司已经在18个城市恢复了客户服务中心运营。

说到价格，据IT之家获悉，配备6GB 内存和128GB存储的OnePlus 8的价格为41999印度卢比（约合人民币3944元），而8GB + 128GB售价44999印度卢比（约合人民币4226元），12GB + 256GB的价格为49999印度卢比（约合人民币4696元）。另一方面，具有8GB 内存和128GB存储空间的OnePlus Pro型号的价格为54999印度卢比（约合人民币5165），而12 GB + 256 GB的价格为59999印度卢比（约合人民币5635元）。

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