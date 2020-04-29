【IT之家评测室】一加8体验：手感与速度的美妙结合

90Hz屏幕从何时开始应用在手机上已经无从追究，但不可否认的是，从2019年开始，人们越来越关注智能手机的实际使用体验。更加轻薄的机身、显示效果更加出色的屏幕这些让用户从手机功能上逐渐转移到实际体验上。



一加从2019年开始将手机屏幕的显示效果带到了一个新的层次，从一加7 Pro开始，一加手机正式进入了90Hz高刷新率时代。今年，一加推出了全新的一加8系列手机，其中一加8手机则在手感和屏幕体验上更进一步，90Hz瞳孔屏、180克纤薄机身、5G技术等加持，让一加8成为了一款“轻薄旗舰”手机。它的各项表现如何？让我们一起来看看。

外观与屏幕

一加8手机采用了一块6.55英寸的Fluid AMOLED屏幕，像素密度达到402PPI，显示效果细腻，其屏幕比例为20:9。

一加8手机采用的这块屏幕支持90Hz高刷新率，触控采样率达到180Hz，屏幕同时获得了DisplayMate A+认证、HDR10+显示标准以及SGS屏幕护眼认证，因此实际显示效果非常细腻顺滑。屏幕这件事情其实很难用文字描述，但是对于大部分消费者来讲，对于手机产品第一印象无非就是持握手感和屏幕，一加8手机拿在手上第一感觉就像握住女朋友的手一样舒服。

为了更好感受到外界光线变化，一加8手机搭载的这块屏幕支持4096级亮度调节，亮度调节自然顺滑。

这次IT之家拿到的一加8手机采用的是黑镜配色，官方推出了青空、银翼和黑镜三款配色，黑色无疑是手机圈的百搭色，无论是什么场合，黑色都能很好的适应，镜面双3D曲面玻璃设计让一加8有着很好的持握手感，8.08毫米的厚度和180克的重量这在现阶段手机中算是很娇俏的了。

一加8的青空配色和银翼配色也同样很有看头，其中青空配色采用了第五代AG磨砂玻璃工艺，玻璃表面的雾度提升到72%，手感更加细腻，同时也不易沾染指纹。一加最早引入AG玻璃工艺是在一加6T电光银版本上，AG玻璃将玻璃后盖处理的手感接近金属。而银翼配色则采用了OC0镀膜工艺，在镜面玻璃不同角度下看一加8有着特别的律动感。

一加8手机背面中央位置就是4800万像素高清三摄，其中最中央的主摄像头采用了4800万像素镜头，传感器则是采用了索尼IMX586传感器，光圈为f/1.75，支持光学防抖和电子防抖；顶部则是1600万像素超广角镜头，FOV为116度；最底下为200万像素超微距镜头。

一加8手机正面的放置了一颗1600万像素的摄像头，支持电子防抖，像素尺寸1.0μm。

一加8手机左侧是音量调节键，右侧是关机/锁屏键和一加标志性的三段式开关。在智能手机时代，任何的物理开关都对机身内部结构有着非常大的影响，不过一加手机自始至终保留有三段式开关，这也是非常难得的，三段式开关配合更大的X轴线性马达，在不同模式下体验都是不同的，三段式开关在拨动到振动模式时才有振感，静音模式没有任何的声音和振动，而响铃模式只会模拟嗡嗡的振动声。

一加8底部区域就是扬声器、USB Type-C充电器、麦克风以及SIM卡槽。底部扬声器配合听筒位置扬声器构建了双立体声扬声器，它支持杜比全景声。一加8这次标配了4300mAh电池，充电器则是配备的WARP闪充30T，最大输出功率为30W，可以快速对手机电量进行补充。

大部分人作为普通消费者每天与手机接触最多的不是拍照也不是游戏，我们接触最多的是屏幕以及机身，手机所有内容的呈现都由通过屏幕这个载体，轻薄的手感拿在手上也是一种无负担的体验。一加8无疑在消费者第一次接触它的时候就给到了这部分人群一个好印象。接下来我们看看一加8手机具体的体验。

性能与充电

一加8手机搭载高通骁龙865 SoC，CPU部分采用Kryo 585架构，最高频率达到2.84GHz；GPU部分采用Adreno 650，相比于上一代产品性能提升25%。这颗芯片我们已经非常熟悉了，这里更多的参数就不再赘述。

一加8手机提供128GB和256GB两种存储选择，均是采用UFS 3.0标准的闪存，内存方面，一加8手机最高搭载12GB的LPDDR4X四通道内存，配合一加RAM Boost内存加速技术可以更快的加载各类App。

接下来，我们通过常见的跑分软件，对一加8手机的理论性能进行评分。

▲安兔兔、鲁大师综合测试

▲CPU-Z、Geekbench 5、RealPi Benchmark

▲3DMark、GFXBenchmark跑分

▲PCMark效能与计算机视觉跑分

▲安兔兔AI测试、AI Benchmark跑分

▲AndroBench读写分数

从理论分数上来看，一加8的大部分性能数据已经非常高了，这得益于强悍的硬件底层系统，其实际使用表现如何？我们通过现阶段火热的《和平精英》游戏看看。

测试过程中，我们将游戏画面调整至预设的最高表现，帧率同样也是调到最高，在接近25分钟的测试中，一加8手机平均帧率为59.6帧，帧率变化极为稳定。同时整个测试过程，CPU平均使用率仅为22.4%，处于一个中等负载状态。值得关注的是，一加8手机内置Haptic振动马达，配合立体声双扬声器、与90Hz刷新率屏幕，实际体验不错。

一加8手机支持5G网络和Wi-Fi 6，同时，氢OS内部新增了Smart 5G功能。因为现阶段的5G网络往往对设备续航有所影响，所以一加新增的这项Smart 5G 功能可以根据场景智能切换5G 网络，以提升续航表现，确保快稳省的5G基础体验。在连续的3次5G网络跑分中，一加8手机基本都跑满了运营商设置的天花板速度。

配合Wi-Fi 6的全面支持，上传下载轻松应对，自动识别最佳网络连接方案，全方位满足学习、工作、娱乐上网需求。双通道下载加速，最高可支持5G与Wi-Fi 6叠加，实现秒速下载。

一加8手机采用的WARP闪充30T最高支持5V/6A充电，IT之家也对一加8充电速度进行测试。在半个小时的时间里，一加8手机完成了近70%电量的补充，在最开始的10分钟，一加8电量迅速回到25%上下，足够我们日常应急电量的使用。有效地缓解电量焦虑状况。

从这几项测试中我们看到，一加8手机无论是性能、网络连通表现还是充电速度都达到旗舰手机应有的水准。这让我们看到，一加8系列手机的标准版完全也是性能超群。接下来，我们再来看看一加8手机的拍照表现。

拍照

一加8手机搭载4800万像素高清三摄，其中主摄像头采用索尼IMX586传感器，像素尺寸为0.8μm，光圈大小为f/1.75，支持光学防抖和电子防抖；超广角镜头采用的是一颗视角为116度的1600万像素摄像头，传感器采用索尼IMX481，光圈大小为/2.2；另外一颗200万像素的微距镜头像素尺寸为1.75μm，光圈大小为f/2.4。

其中主摄像头支持等效2倍变焦，视频录制支持4K和1080P 30帧与60帧视频拍摄，慢动作支持720P 480帧和1080P 240帧视频拍摄，同时还支持4K和1080P 30帧的延时摄影。

功能方面，一加8手机支持CINE宽屏视频录制、超级夜景、微距摄影、UltraShot HDR、智能场景识别、人像模式、专业模式、全景模式、猫狗脸对焦以及RAW格式，基本涵盖了我们日常常见的视频与照片拍摄场景。

下面我们一起通过样张看看一加8在常见场景下的拍摄表现。在自然光的样张中我们看到，一加8手机拍摄的照片在开启UltraShot HDR功能后，直出图像调色不错，成像动态范围大幅提升。

在其他样张中我们看到，一加8手机色彩表现相对不错，整体噪点和涂抹现象并不严重。

▲主摄样张

▲主摄样张

▲主摄样张

▲主摄样张

▲广角样张

▲广角样张

总结

一加手机自从创立以来就立足于旗舰手机，随着市场结构的细分，一加也和其他厂商一样推出了不同的“杯型”供用户选择。但是，相比于其他那些强调手机功能性的产品，一加更加专注用户拿在手里是什么样子。

在智能手机没有普及的功能机时代，人们对于手机的评价就是第一手拿在手里的那种感觉，一加8系列手机就让我们第一时间感受到那种“真XXX爽”的感觉，舒适的持握感，细腻的屏幕效果，强悍的性能表现。这些都是一加8系列手机带给我们的，而一加8手机则将这种舒适细腻带到了更多群体的视线中。