特斯拉自掏腰包送补贴！过渡期后国产Model 3长续航版价格不涨

北京时间5月14日下午消息，据彭博报道，特斯拉将于近日在中国对长续航版Model 3价格进行下调，当前该车补贴后价格为344050元。此前，5月1日，特斯拉中国宣布下调国产标准续航版Model 3价格，补贴前为291800元，补贴后售价为271550元。另外，此前首批中国产长续航后驱版Model 3已经提前下线，近日就将交付给消费者。

据一名特斯拉公司代表称，此次降价适用于中国本地生产的Model 3长续航版，标价降低了约2万元人民币（约合2818美元）。

这名代表还称，此次降价将弥补今年晚些时候将被取消的补贴，这意味着消费者仍将以34.4050万元的价格购买这辆车。

4月底曾有报道称，特斯拉正考虑在中国市场对部分车型进行今年以来的第二次降价，以便继续有资格享受正在收紧的电动汽车政府补贴。

4月22日补贴新政策发布，超过30万的新能源汽车不享受补贴政策，方案给出3个月缓冲期。长续航版Model 3原价是366,550元，现阶段补贴后的价格是344,050元，如果按照该补贴方案，意味着7月22日后，消费者将不能享受补贴，要以366,550元的价格购买。

此次，特斯拉提出将承担补贴带来的差价。7月22日前，享受补贴，消费者以344,050的价格提车；等7月22日以后，特斯拉将承担退补带来的差价，把原本政策补贴的2.25万补上，消费者还是以344,050的价格购买。