IT之家5月14日消息 IT之家从浙江消保委微信公号获悉，在第52个世界电信日来临之际，浙江省市场监管局、浙江省消保委就群众反映的骚扰电话多、套餐收费争议多等问题联合召开电信行业消费服务约谈会，约谈电信、移动、联通三大运营商。

据了解，浙江省市场监管局、浙江省消保委前期在全省投诉举报处理及在线公开征集电信消费线索1700多条；2019年1月至2020年4月，省市场监管局共受理涉及通信领域服务质量除外的各类投诉举报8499件投诉问题，其中涉及移动占62.6%、电信占25%、联通占12.4%。

浙江省消保委秘书长崔砺金在会上就电信行业存在的问题进行了通报，主要集中在骚扰电话问题多引发纠纷；未经消费者确认或误导性信息产生纠纷；促销活动夸大宣传、虚假宣传产生的消费纠纷；携号转网引发的消费者权益纠纷；霸王合同条款投诉等五大问题。

浙江省市场监管局消保分局局长徐建明表示，浙江是首批国家数字经济创新发展试验区，有能力也有义务营造一个良好的电信消费环境。三大电信运营商要落实企业主体责任，强化运行资费管理，以清单式公示提升资费透明度；规范促销行为，保护消费者知情权，在促销活动前做好消费者权益保护工作的审查；信息公开透明，规范携号转网业务，保护消费者选择权，扫清用户携号转网的最后一道障碍；肃清行业乱象，强化对骚扰电话对管控，从而降低整体投诉数量，提升消费者获得感、安全感。

为实现“发现一个投诉，解决一类问题”，省市场监管局希望各通信运营商针对现存问题，结合自身实际，不断提高思想认识，对照清单、深入剖析、主动作为、补齐短板，在5月底前向省市场监管局提交整改方案及整改进度表，并认真抓好落实。对于不积极整改的电信运营商，省市场监管局将继续予以关注，不定期向媒体通报情况，并采取相应措施，并于8月底对各运营商服务提升情况开展回头看，在此期间重点抓好强化违法案件查办、强化价格服务监管、强化骚扰电话整治、强化社会监督力量等四项工作。此外，市场监管部门也将进一步加强与运营商的配合，提升社会监管效率，确保整改举措落实落细。