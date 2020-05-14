部分苹果iPad Pro 2020用户抱怨妙控键盘会导致电量消耗过快

IT之家5月14日消息 在推出2020年iPad Pro和iPadOS 13.4的同时，苹果公司也推出了妙控键盘配件，为iPad上增加了对光标输入的支持。

不过据9to5mac报道，现在有不少用户吐槽电池续航问题。一部分妙控键盘的用户注意到，他们的iPad在开启背光功能后使用键盘时，电池电量会迅速下降，即使在iPad闲置和不使用时也会出现电池耗电问题。

IT之家了解到，妙控键盘并没有独立的电池，而是使用Smart Connector从连接的iPad Pro的电池中获取电能。然而，苹果并没有公布妙控键盘对电池续航影响程度的官方数据。

不过，根据常识，键盘、触控板和简单的背光灯应该不会耗费那么多电量，因此产生这个问题的具体原因还不清楚，也许是键盘背光在某些机型中特别耗电，也许是键盘本身有时耗电过大。

有用户表示，即使iPad本身处于空闲和休眠状态，他们也看到过妙控键盘的背光一直亮着。如果是这样的话，这可能是iPad不使用时电池耗电的原因。

目前还不清楚这是软件或硬件问题，还是二者同时导致。

据iPad Insight博客称，他们遇到这个问题后，在保修期内更换了妙控键盘，发现续航变好了很多。在更换之前，将妙控键盘背光关闭，两个小时的写作续航就下降了25%以上。相比之下，单独使用 iPad Pro 连续 5 个小时观看流媒体视频并通过 iPad 的扬声器播放音频，才消耗了 45% 的电量。

更换了妙控键盘后，使用同一个iPad Pro在键盘背光关闭的情况下打字，在一个小时的扎实使用中，电池续航只下降了6%。背光设置在25%左右时，使用新更换的妙控键盘在一个小时零四分之一的打字过程中只损失了14%的电池续航。这比更换前的电池续航消耗量低了11%，而后者这个数据还是在完全禁用背光的情况下得到的。

因此，如果你在使用iPad的妙控键盘时发现电池消耗过快，可以让苹果公司更换妙控键盘，目前苹果官方还未对此做出回应。