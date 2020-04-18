苹果 iPad Pro 2020 妙控键盘快速上手体验：重达 1.2 斤，膝上使用稳固

IT之家4月18日消息 第一批 iPad Pro 2020的 妙控键盘 已经提前到达少数幸运的用户手中，苹果原本说妙控键盘将在5月上市，但计划提前了，本周与新iPhone SE一起开始接受订购，IT之家发现，有网友已经放出了上手体验视频。

这些视频为我们提供了全新妙控键盘的首次实机体验，有几个重点可以了解一下，首先，妙控键盘 的重量达到了 600 克。作为对比，11英寸iPad Pro本身的重量仅为471克，而标准智能键盘Folio的重量为297克，罗技的第七代iPad的组合式触控键盘保护套带触控板的重量为650克。

视频还展示了妙控键盘的铰链上的USB-C接口，用于为iPad Pro进行充电，但不能将配件连接到这个USB-C接口上，好的是iPad Pro上的USB-C接口就腾出来了，可以用于连接显示器、存储配件等东西。

还有视频讲解了该保护壳 "浮动 "悬臂设计和铰链系统，此外还有一段视频展示了在膝上使用时的体验，称重量分配非常好，很稳定。从视频中很难看出太多，但铰链看起来确实很结实，视频中展示了不同角度的铰链设计以及如何在它们之间进行调整。一个值得关注的问题是，iPad Pro在键盘上方“悬浮”后，似乎并不支持太大角度调整。