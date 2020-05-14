英伟达为《我的世界》RTX版发布5个全新地图，免费下载

IT之家5月14日消息 今晚，英伟达宣布与《我的世界》知名建造者合作，在Windows 10 Beta版上为《我的世界》RTX版推出全新地图，即日起可在《我的世界》市场免费下载这5个全新作品。

1. Pearlescent Moon的《山顶的生活方式 RTX版》

作为该建造者者继《颜色和光影 RTX版》（Color, Light and Shadow RTX）后发布的又一作品，这个生存游戏背景设定在一个全新的室外地图，运用到许多其以前的光线追踪和基于物理的纹理作品中展示过的概念、提升和功能。在这个新世界中，玩家将探索美丽的岛屿，在充满意大利风情的村庄中学习如何靠土地谋生。

2. Feed The Beast的《寻找彩蛋》

这款全新的独立小游戏以地下深处为背景，神秘的洞穴充满谜题、陷阱、秘密和有趣的挑战。玩家需找到隐藏彩蛋，在最短的时间内完成两种游戏模式。

3. Aurelien_Sama的《中世纪 RTX版》

在这款生存游戏中，田园风的中世纪村庄依偎在古老废墟旁，余晖洒在村庄上，夜幕来临，阴影范围越来越大，环境越来越暗，危险即将降临。

4. Wyld的《黑暗村庄 RTX版》

这款生存游戏背景是一个森林里的废弃村庄，杂草丛生，失踪者早已被遗忘在这里。村庄地下危机四伏，令人毛骨悚然。在任务引导下，玩家将破解各大互动的谜团，发现秘密，体验各种光线追踪阴影。随着时光流逝，玩家能否保持理智？

5. IamSp00n的《观察者 RTX版》

这款冒险游戏以地下深处为起点，玩家要探索新发现的环境，揭开深困其中的地下金库的奥秘，了解这片土地的传说，揭开观察者居民的命运。

IT之家曾报道，上个月，NVIDIA、微软工作室和Mojang在Windows 10基岩版上推出《我的世界RTX》（Minecraftwith RTX）抢先体验版，同时还发布了6个《我的世界》（Minecraft）体验地图。《我的世界》RTX 版还为游戏引入 NVIDIA DLSS 2.0。由 RTX Tensor Cores 加速的 DLSS 2.0 是一个改进的深度学习神经网络，可提升帧率，同时为游戏生成精美、清晰的图像。《我的世界》 RTX Windows 10 版将作为免费更新在今年晚些时候向 Windows 10 上安装《我的世界》的用户提供免费更新。想要玩Beta版的玩家需要通过 Xbox Insider Hub 注册，体验《我的世界》 RTX beta 版。