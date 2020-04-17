拳头 Riot 宣布收购 Hypixel Studios：后者开发《我的世界》风 RPG 游戏

IT之家4月17日消息 据Wccftech报道，《英雄联盟》开发商拳头游戏公司Riot Games刚刚宣布，已收购Hypixel Studios，后者是《我的世界》风格RPG游戏《Hytale》的开发商，也曾是《我的世界》大型服务器“Hypixel”的运营方。

Riot Games是Hypixel Studios的天使投资人之一，Hypixel Studios目前正在制作一款社区向沙盒RPG游戏《Hytale》，《Hytale》相较于《我的世界》建模更加精细，并且拥有更加强大的玩家自定义工具。

IT之家获悉，Hypixel Studios在运营Hypixel服务器期间积累了大量经验和不错的口碑，因此《Hytale》公布后很快就吸引了250多万玩家预约，其首个预告片也收获5500多万播放量。

双方对此次收购都表示肯定态度，Riot Games总裁Dylan Jadeja表示，他们很多年前就知道了Hypixel团队，这是一个很有激情的团队，过去18个月里拳头就为Hypixel给出了不少建议，现在与Hypixel成为更密切的合作伙伴，让他们感到很激动。Hypixel工作室最新指派的CEO也表示，《Hytale》公布后反响远超预期，加入拳头游戏能获得更好的资源、专家和经验支持。