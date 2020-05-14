价格还要降？特斯拉将为国产Model 3引入低成本电池，成本看齐汽油车

北京时间5月14日晚间消息，据国外媒体报道，今年晚些时候或明年初，特斯拉计划在中国生产的Model 3电动汽车中引入一种新的低成本、长寿命电池，这将使Model 3的成本与汽油车保持一致。

数月来，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直在暗示投资者和竞争对手，将在5月下旬的“电池日”（Battery Day）期间披露有关电池技术的重大进展。

知情人士称，在设计这种新型低成本电池电池时，其终生续航里程目标为100万英里，并要确保特斯拉以同样或比汽油车更低的价格销售汽车时仍有利可图。

消息人士还称，凭借在全球拥有逾100多万辆电动汽车的车队，并能够接入电网并与电网共享电力，特斯拉的目标是实现电力公司的地位，与太平洋瓦斯与电力公司（Pacific Gas & Electric）和东京电力公司等传统能源供应商展开竞争。

三位知情人士称，作为特斯拉战略核心的一部分，新的“百万英里”电池是特斯拉与中国电池制造商宁德时代联合开发的。特斯拉计划首先在中国推出这种新电池，最终，改进版的电池还将在北美等其他市场推出，这些电池将具有更高的能量密度和存储容量，甚至更低的成本。

知情人士还称，特斯拉的新电池将依赖于低钴和无钴电池化学等创新，以及使用化学添加剂、材料和涂层，这些将减少内部应力，并使电池能够更长时间地储存更多能量。

此外，特斯拉还计划实施新的高速、高度自动化的电池制造流程，旨在降低劳动力成本，并提高产量。

知情人士还称，宁德时代还计划明年向特斯拉中国工厂供应一种改进的长寿命镍锰钴（NMC）电池，其阴极是50%的镍，只有20%的钴。当前，特斯拉与松下在内华达州联合生产镍钴铝（NCA）电池，并从LG化学（LG Chem）中国工厂购买NMC电池。