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李国庆回应跟俞渝和好并筹备当当国内上市传闻：没有此事

2020/5/14 22:48:32来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 今天有媒体爆料称，当当前员工透露，李国庆与俞渝和好了，双方一致同意搁置争议，决定启动当当网国内上市。

现据南方都市报报道，李国庆今晚回应记者微信时称，“没有此事”。

IT之家了解到，李国庆在4月27日带人到当当网拿走公章，李国庆坚称自己是依法接管印章、并称自己获得了多数股东支持；当当网则否认了李国庆召开的董事会的合法性，并表示已经挂失公章、正在补办。五一结束后，李国庆和当当网都没有再就此事发表公开言论。

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关键词：李国庆当当网

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