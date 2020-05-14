李国庆回应跟俞渝和好并筹备当当国内上市传闻：没有此事

IT之家5月14日消息 今天有媒体爆料称，当当前员工透露，李国庆与俞渝和好了，双方一致同意搁置争议，决定启动当当网国内上市。

现据南方都市报报道，李国庆今晚回应记者微信时称，“没有此事”。

IT之家了解到，李国庆在4月27日带人到当当网拿走公章，李国庆坚称自己是依法接管印章、并称自己获得了多数股东支持；当当网则否认了李国庆召开的董事会的合法性，并表示已经挂失公章、正在补办。五一结束后，李国庆和当当网都没有再就此事发表公开言论。