消息称苹果计划分阶段让员工返岗，硬件开发或是第一批

5月13日消息，据国外媒体报道，苹果公司计划很快开始让更多员工回到公司位于全球各地的办公室。而其他科技公司至少在2020年底前仍将施行居家办公的政策。

据知情人士透露，苹果计划在几个月内分阶段让员工回到硅谷苹果园区Apple Park等主要办公室上班。第一阶段是那些不能远程工作或在家工作面临挑战的员工回办公室，目前已经在全球一些地区开始实施。苹果告知员工，其将在5月底和6月初将这一政策扩展到全球的主要办公室。

第二阶段计划于今年7月开始，届时将有更多员工重返苹果位于全球各地的办公室。苹果在美国的纽约、洛杉矶、得克萨斯州奥斯汀、圣地亚哥和科罗拉多州博尔德等城市均设有办公室。这些匿名知情人士说，返岗时间没有固定，可能会发生调整变化，特别是需要考虑到各地发布的“居家隔离”命令。

本周，苹果公司高管开始通知员工是否是返岗的第一阶段人员。该公司告知员工，第一阶段返岗的人员要么需要定期在办公室工作，要么在特定时间段工作，这主要取决于他们的工作岗位。苹果发言人拒绝置评。

苹果让员工重返办公室的方式与其他知名科技公司大不相同。这凸显出苹果长期以来对面对面会议和产品开发的重视，以及公司对硬件核心业务的依赖。

Facebook和Alphabet旗下谷歌均表示，2020年全年大多数员工都可以在家办公。亚马逊则表示，办公室职员可以在家工作到10月初；Twitter表示，只要员工愿意，他们可以“永远”在家工作。

不过，苹果竞争对手中也有部分员工可能需要提前回到办公室。Facebook、亚马逊和谷歌都有硬件部门，尽管业务规模远小于苹果，但仍需要现场开发和测试产品。

自新冠肺炎疫情爆发以来，苹果公司允许部分特定员工在办公室工作，以保证公司运营。诸如管理数据中心、部署软件、发布在线销售的新产品和进行硬件测试等工作在居家办公中存在困难，甚至不可能通过员工在家办公完成，而且这些业务被认为是苹果的关键业务。

第一批重返办公室的员工可能会专注于硬件开发。其中一位知情人士说，苹果开发未来主要硬件的实验室项目，比如原计划的虚拟现实和增强现实设备项目实施在居家办公期间有所回调。

苹果的软件开发人员大多已习惯于在家办公，该公司计划将6月底的全球开发者大会改为线上举行。作为大会的一部分，苹果工程师们正在家中拍摄软件更新的在线演示。

今年4月，苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)告诉员工，公司重返工作岗位的计划将会错开。库克在一次虚拟会议上对员工说:“至少在今天，我们不希望每个人都同时回去。”“可能是不同的团队在不同的时间回去，也可能是同一团队里的人在不同的时间回去。”

库克在接受采访时表示，员工在返岗过程中还要进行体温检测、保持社交距离并佩戴口罩。他还说，苹果公司正在对员工进行新型冠状病毒检测。

本周苹果公司开始重开其在美国市场的零售商店。位于南卡罗来纳州、阿拉巴马州、阿拉斯加州和爱达荷州的零售店均将陆续开放。此前，苹果已经开放了在澳大利亚、奥地利、瑞士、韩国和德国的所有零售商店。

苹果还在欧洲、中东、亚洲和澳大利亚设有办事处。