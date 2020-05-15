常去的餐馆开不下去了？扎克伯格：每家发10万美元红包救急

亿万富翁扎克伯格要送给你10万美元？可能绝大多数人都以为这是骗局。位于硅谷帕罗阿托的日本小拉面馆怒发天(Dohatsuten)的女店主Seiko Alba在3月底收到邮件时也是这样想的，“我还以为是个骗子”。但她转念又看了一眼，发现写信的好像真的是扎克伯格的基金会。

当时她的面馆因为硅谷居家令导致生意直线下滑，但是面馆租金和员工薪水还要照付，Alba正在发愁自己的现金还能坚持多久。但她没有料到，原来真的有天上掉馅饼的事情。扎克伯格真的给自己雪中送炭，白送了10万美元！

收到扎克伯格大红包的并不只有这家日本拉面馆。据帕罗阿托当地媒体报道，总计有八家餐馆都收到了来自扎克伯格和妻子普莉西亚·陈(Priscilla Chan)的慈善基金Chan Zuckerberg Intiative送出的10万美元大礼包。而这八家都是他们夫妻俩最常去的餐馆。

除了怒发天拉面馆，其他“扎克伯格最爱餐馆”还有帕洛阿托的日本料理店富贵寿司(Fuki Sushi)和墨西哥餐馆Palo Alto Sol、洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)、红木城的意大利披萨店Vesta、圣马特奥的日本寿司店江户寿司(Sushi Sam's Edomata)、旧金山的意大利餐馆La Ciccia和爱尔兰酒吧The Liberties Bar & Grill。

这八家餐馆都在硅谷小有名气，但并不是什么高级餐厅，而是民众也常去的大众餐馆，怒发天甚至是一家很小的面馆，不过距离扎克伯格家很近。值得一提的是，扎克伯格夫妇2012年结婚的时候，并没有在豪华酒店宴请宾客，而是找了富贵寿司和Palo Alto Sol送餐，办了一个很低调的私人宴会。Facebook举办活动的时候，媒体餐盒里也有富贵寿司的选择。

据报道这些收到意外横财的餐馆可以随便用这10万美元，不管付房租还是付员工工资都可以，只有一个条件，他们要坚持下去继续营业。拿到钱的Alba表示，感谢扎克伯格夫妇，自己可以继续给员工发薪水，让面馆继续提供送餐服务，还要给当地医院和收容所捐赠拉面。

喜福居是硅谷老字号中餐馆了，经历了硅谷几十年的创富历程。这家餐馆有多有名呢？馆上挂着的诸多照片显示，几乎所有的硅谷科技富豪都来过这里就餐。不管是多大牌的亿万富翁，都和普通工薪阶层一样，安安静静地坐下就餐。连最没有耐心的乔布斯都愿意乖乖排队在这里等位置。硅谷的华人朋友也经常看到扎克伯格夫妇在这里出现。

喜福居老板的朱镇中出生在四川，移民美国快半个世纪了，是美国知名的中餐大厨。他的儿子就是2018年美国大热华裔电影《疯狂亚洲富豪》(Crazy Rich Asian)的导演朱浩伟。朱浩伟就在硅谷出生，在喜福居成长。在这次疫情中，喜福居也只能提供外卖和打包服务，生意受到了明显影响。但他们还坚持给医院和警察局送餐盒。

虽然个人资产超过760亿美元，也购置了不少豪宅，但扎克伯格的口味似乎并没有什么变化。他和妻子依然经常出现在这些大众餐馆，甚至是中国超市的快餐窗口前。此前，扎克伯格夫妇还曾经给旧金山唐人街的行业协会捐款，帮助他们应对新冠疫情带来的经营困境。

在此次疫情中，Facebook成为了硅谷最慷慨解囊的科技巨头之一。他们不仅向全球捐出了数以百万级别的口罩手套等医疗用品，还捐出了几千万美元现金用于政府防疫。在本地，Facebook给硅谷的老人和学校捐出了百万美元的食物和现金，甚至还给低收入家庭送出几千个无线热点帮助孩子上网课。