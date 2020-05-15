realme徐起：4G与5G会共存，下半年厂商们将All in 5G

编者按：

这是属于5G的时代。

一年间，5G信息江河汇聚、企业崛起为峰、智能世界变得无比开阔。它不仅是信息变革中的土壤，更是巩固科技创新地位的重要基石。

一年间，5G大市场群雄逐鹿：

国际赛道，各大巨头在多领域争夺制高点；

专利研发，中国阵营全球占比已突破五成；

智慧创新，应用场景商机不断且相继投产；

手机市场，百元区间的细分竞争尤为激烈；

……

一年间，由新浪科技、新浪5G联合发起的《5G大家谈》栏目，与数十位政、企、学界著名人士畅聊通信的发展及落地，为读者答疑解惑。同时，《5G大迈进》栏目将为读者探究中国通信企业的成长之路。

一年后的今天，信息所至，融入百业。当更多人触及5G，又将碰撞出怎样的火花？

嘉宾介绍：

徐起，realme副总裁、全球营销总裁。realme由前OPPO副总裁、海外事业部负责人李炳忠于2018年5月创立。2019年realme总出货量达2500万台，年同比增长超500%，是全球成长速度最快的智能手机品牌。

中国5G进展领先 但4G与5G会共存

徐起认为，过去一年，整个5G行业都在迅速地发展，并且展现出巨大的活力。此外，中国的5G发展具有明显阶段性成效，基站建设速度在全球遥遥领先。“中国的5G可以说是取得了阶段性的进展，并且整体进度也位于世界前列。”

徐起已经在用5G套餐和5G手机了。数据显示，我国5G套餐用户规模已超5000万，但5G手机的出货量只有这个数字的一半。徐起表示，这其实体现了用户对5G手机的换机热情，也是手机厂商的一个机会点，当然，资费套餐应该是每次网络切换时用户特别在意的一点。而从realme的角度来看，希望可以抢占先机争取到这批用户，部署从千元端到高端旗舰、覆盖不同价位段的5G产品线，并开拓更多渠道。

在徐起看来，国内市场上，4G与5G共存是一定会出现的情况，因此他更希望快速抓住用户对5G的期待。但他也相信，中国5G普及的速度会非常快。“所以我预计，下半年大部分厂商应该都会快速切入到全线5G的状态。”

竞争白热化不能掉队 下半年推5G千元机

谈及疫情对于5G商用推进的影响，徐起认为，疫情的确给5G带来了一些阶段性影响，但从长期来看其实引发从业者对于行业的很多新思考。他进一步指出，5G一定不会因为疫情受到很大波折，反而会在这样的背景下加速发展。“疫情期间，更多人意识到了互联网普及的重要性，用户对于流量、快速的网络以及一些互联网应用等黏性会进一步增强。”

与此同时，疫情也在催生新的零售方式，从直播带货到云端化的销售模式，徐起称，目前realme更看重的是把握疫情恢复后的机遇增长点。

国内手机市场的竞争已经走到了白热化阶段，徐起相信，在革新进程中还会有新的玩家诞生，现有厂商如何保持不掉队是非常关键的。“我们希望在接下来更多的市场向着前三名迈进，向世界一流的手机厂商发起进攻。”徐起称，这可能有赖于对供应链的把握、对产品的清晰定位、对消费者喜好的判断等综合能力。

他透露，下半年realme的产品会快速迭代，将成为首批推出千元5G产品的厂商。

将先在印度推出电视 今年有超50款IoT产品

包括华为、小米等在内的手机厂商都开始涉足电视领域，徐起表示，realme的电视会率先在印度推出，而在对国内市场进行更多调研后，也期待能够早日与国内消费者见面。

realme在今年年初启动了手机+AIoT的双驱动战略，围绕硬件和软件打造realme全场景、智慧AIoT生态，计划用一年时间完成全盘的生态布局，覆盖个人、家庭、出行三大场景，面向年轻人需求。

此外，realme 2020年预计推出超50款智能潮玩单品包括耳机、手表等可穿戴设备；电视、智能音箱、摄像头、扫地机器人及更多家庭场景应用产品；行李箱、车载充电器、移动电源及更多出行产品等。

以下为新浪科技对话徐起实录：

新浪科技：如何总结过去一年5G手机行业的发展和企业的进展？

徐起：2019年一整年，整个5G行业都在迅速地发展着，并且有着巨大的活力，有数据显示，中国的5G手机出货量是全球5G手机出货量的一个主力。截至3月，全国也已建成5G基站近20万个，中国的5G可以说是取得了阶段性的进展，并且整体进度也是位于世界前列的。今年3月份政府提出新基建，关于加快5G建设的一个政策支持，以及疫情期间5G需求的激增，这些都会进一步加快5G普及。

那么对realme来说，5月15日是我们进入国内市场一周年的日子，在首次发布会上，我们的创始人也说过，我们是为5G而来的。在去年12月我们就已经宣布，我们全面进入到5G赛道，不再生产4G手机，轻装上阵。这一年的时间里，我们也在快速地保持着产品迭代，并且推进着5G价格的下探，争取快一点完成5G全价位段的一个布局。与此同时，我们也在保持着与全球的运营商、互联网厂商、应用开发者等合作伙伴的紧密合作，来共同推进5G在全球的发展，探索更多的5G生态。

中国的5G发展有很明显的阶段性成效，我们的基站建设速度也非常快，在全球都是遥遥领先的。对于5G普及者定位的realme而言，我们很高兴看到这样的进展。与此同时，我们也会致力于5G的普及，首先，在产品上面我们会为大家提供更全面的、可选择价位段的产品，目前我们已经推出了三款5G产品，2000元价位段全民手机realmeX50m再到骁龙865的旗舰X50 Pro等多个价位段，都可以让大家做出自己的选择。在渠道上我们现在不单在电商平台，我们在跟中国移动、苏宁易购等伙伴开展深度合作，并且我们在打通线上线下多个渠道，让用户可以在全国数千家门店第一时间便利地体验到5G产品。

在体验上，我们也希望更多地解除用户的顾虑，所以我们为行业提供30天换机的售后服务平台，同时希望能够通过跟中国移动的一些合作，给用户们带来更多关于5G的一些资源补贴。

新浪科技：您在用5G套餐吗？您如何看待5G套餐用户远大于5G手机出货量的现象？

徐起：我个人现在已经在用5G套餐了，使用的也是我们X50 Pro这款手机，我相信资费套餐应该是每一次在网络切换时大家都会特别在意的一点。首先对于realme来说，我们一直在努力推动着5G的普及，包括我们在持续不断推出更多价位段的，并且具有竞争力的一些实力5G产品，希望在产品上给到用户更多机会体验5G手机。与此同时，我们也会不断地跟运营商合作，尽可能给我们的用户带来更多专项的资源补贴，例如说顺差让利、信用分期、套餐酬金等，从而让大家能更好、更快地拿到属于自己的5G产品。

有一个非常有趣的数字，因为中国的5G套餐用户已经到5000多万了，但手机的出货量只有2700多万部，这也能够让我们看到用户对于5G的换机热情是非常浓厚的。这对手机厂商是一个很好的机会点，对于我们来说，realme希望能够抢占先机，把握到这一批具有非常浓厚换机热情的用户，我们也在这个机会的当口快速定位5G先锋普及者这样一个位置，来全面部署我们的5G产品线，希望能从千元端再到高端旗舰都可以有不同价位段的产品。与此同时，我们也在积极开拓更多渠道跟消费者见面，除了线上渠道之外，还与中国移动、苏宁易购以及很多的线下门店达成合作，希望能满足更多消费者的需求，让他们更好地体验，让他们成为realme的用户。

我们在去年12月就已经率先宣布了转型，即进入到全面5G，在中国不再推出4G产品，可以说在这个赛道转换上是非常迅速的，在去年国内这场发布会，我们就已经提到了realme为5G而来。在今年上半年我们也推出了3款5G手机，本月25日我们还会推出realme的5G旗舰杀手——X50 Pro玩家版。下半年我们将推出千元5G手机，正式完成从千元入门到高端旗舰全价位段的产品布局。

新浪科技：realme对4G转5G的节奏把握是怎样的？

徐起：我觉得对于国内市场来说，4G跟5G共存是一定会出现的这样一个情况，但对realme来说，我们更希望的是快速抓住大家对于5G的热情和期待。现在我们也有一些明星4G产品正在销售，例如X2，X2Pro，另外一方面5G手机都是同时支持5G和4G网络的，所以消费者们也可以放心选购。我相信中国5G普及的速度会非常快，所以我预计在下半年应该大部分厂商都会快速切入到全线5G的状态。

X50m是realme目前首款2000价位段的产品，我们对它的定义也叫做5G全民手机，是我们推动5G普及的重要一步。接下来我们也会通过下放前沿科技，拓展线下渠道，推出更多行业领先的如30天超前换机等服务，让更多消费者能够买到心仪的5G产品。在上半年的节奏中，我们已经推出了X50，X50 Pro以及X50m三款产品，在这个月25日我们也将推出我们的性能旗舰产品。我们对于产品商的理念一直都是非常坚定的，绝不妥协，坚持做赶越级的好产品，在下半年我们的产品也会快速迭代，成为首批推出千元5G产品的厂商。并且我们会逐渐更新现有产品线，完成全面的千元入门到高端旗舰的5G产品布局。

新浪科技：您认为5G时代行业格局会有新的变化吗？

徐起：根据最新报告，2020年第一季度，realme依然是全球出货量前七，并且保持着快速成长。2020年初realme在全球粉丝量已突破2500万，在全球27个市场都发展得非常不错。我觉得realme能够保持这样的发展主要有三点原因：第一，对于产品不妥协的精神，我们不会在成本、量产、定价之间做出取舍，我们要做性能、设计、品质服务都很跃级的好产品；第二，我们始终坚持为年轻人而生，我们的初心就是贴合年轻人的喜好，探索他们的需求，为全世界各地的年轻人持续提供在同价位段里更有惊喜感的产品；第三，是我们对于科技潮牌的精准定位，结合潮玩科技和潮玩设计，以年轻人潮的方式带给他们更多表达个性的可能。

当然，从长期目标来看，目前我们在很多市场其实已经进入了Top4，我们希望在接下来更多的市场向着前三名迈进，向世界一流的手机厂商发起进攻。目前国内手机市场竞争其实已经到了白热化阶段，在这个革新过程中，我相信一定会有很多新的玩家诞生。对于现有的厂商来说，如何保持革新、不掉队是很关键的。这个可能有赖于大家对供应链的把握，对产品的清晰定位，对消费者喜好的判断等综合能力。我也相信realme有这样的实力，并且有信心迎接巨大的挑战和已有的变化。

新浪科技：realme对于IoT的发力点是怎样的？

徐起：realme在今年年初启动了手机+AIoT的双驱动战略，围绕着硬件和软件去打造realme全场景、智慧AIoT的生态，无论是品牌诞生还是realme对于5G快速转型的时间点，以及宣布AIoT进军的时间点，我们都是伴随着年轻人需求而生的，核心还是希望给全球更多年轻人带来他们喜欢的赶越级产品。2020年我们预计推出超50款的智能潮玩单品，计划用一年时间覆盖整个全盘的生态布局，全面覆盖个人、家庭、出行三大场景，我们希望能够立足于科技潮牌定位，深入潮流文化圈，与全球各界时尚设计师来合作，推出更适合年轻人的多品类科技潮玩单品。

讲到电视，我们的电视会率先在印度推出，接下来我们将对国内市场进行更多研究，也期待电视早日跟国内消费者见面。

新浪科技：如何看待疫情对5G产业发展的影响？

徐起：目前的疫情应该说对5G有一些阶段性、小的影响，但是我认为从长期来看的，其实还是引发了我们对于行业的很多新思考，并且5G一定不会因为疫情受到很大的波折，反而会加速它的发展，疫情期间，更多人会意识到互联网普及的重要性，并且大家对于流量和快速的网络，对于一些互联网的应用等黏性会进一步增强。realme疫情期间其实也表现出了不错的抗风险能力，供应链体系以及生产能力能让我们从容面对变化和困难。我们一方面关注员工的健康和安全，做好共同抵御疫情的工作。另一方面我们会做好realme的基本功，打磨好的产品，积蓄能力，时刻做好恢复准备，来抓住市场重新爆发的机会点。

我们也能感觉到的是，疫情能够催生一些新的零售方式，例如直播带货，互联网化或者云端化的一些销售模式等，我们现在更看重的是加速把握疫情恢复后的一些增长机遇点。