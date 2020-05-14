华为5G这一年：收入等待规模化，海外仍是心病

运营商业务扭转下滑态势，5G贡献收入仍有限

运营商业务可谓是华为的基本盘，多年间一直是华为最大的收入来源。该业务主要向全球运营商企业提供产品与解决方案，包括固定网络、无线网络、云核心网、IT基础设施等。

不过该业务近几年开始出现增长瓶颈。从华为历年年报数据来看，从2016年起，华为运营商业务收入就在2900亿元左右徘徊；直到2019年，仍旧未有较大突破。

2017年华为运营商业务收入2978亿元，仅同比增长2.5%；2018年，华为运营商业务收入2940亿元，同比下滑1.3%。这也是该业务出现少有的下滑。

实际上，这与4G建设的节奏密切相关。2013年，中国正式发放了4G商用牌照。而经历几年的基站建设之后，4G覆盖率和普及率达到比较稳定的高水平，运营商4G投资不再有较大的开支，自然也会影响华为的运营商业务的收入增长。

2019年全球开启5G商用部署，是华为运营商业务新的增长机遇。今年2月，华为运营商BG总裁丁耘透露，华为已经获得了91个5G商业合同，其中47个在欧洲、27个在亚洲、其他区域17个，累计发货了60万个5G AAU模块。

2019年，华为运营商业务收入2967亿元，同比增长3.8%，也扭转了2018年该业务收入下滑的态势。

不过华为轮值董事长徐直军在2019年年报发布会上透露，2019年华为5G收入仅为30多亿美元，占公司收入比例、以及占运营商业务收入比例都比较低。在他看来，主要是因为2019年全球仍处于5G部署初期，还未到规模化阶段。

进入2020年，中国三大运营商在今年初开启了新一轮的5G设备集采，而华为则收获颇丰，可谓成为了最大赢家。以中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购为例，总需求为232143站，采购金额超371亿。据媒体统计，其中华为获得了最高份额，合计中标超132787站，涉及金额214亿元；其余份额则被中兴、爱立信和大唐移动分食。

在中国联通和中国电信2020年5G SA无线主设备联合集采项目中，华为也取得了排名第一的份额。

不过存在的不利因素是，目前全球疫情正处于爆发期，多个国家的5G网络建设进程可能会受到一定影响；再加上美国封杀，今年华为在全球的5G业务发展仍然充满变数。徐直军曾在2019年年年报发布会上坦承，美国的打击和遏制还是给华为带来了很大的影响，有少数客户的2G、3G、4G网络本来是华为提供的，但由于各种原因没有继续选择华为5G技术，或者部分区域没有继续选择华为的5G技术。例如澳大利亚的OPTUS和VHA，丹麦的TDC，挪威的Telia。

5G手机出货依靠国内市场，IoT爆发迎新机会

除了运营商业务之外，消费者业务也是华为收入的重要支撑。并在近两年逐渐超越运营商业务，成为华为最大的收入来源。

华为消费者业务主要为向个人提供智能手机、智慧屏、平板、PC等产品。从历年消费者业务收入和智能手机发货量的走势来看，一直保持在较高的增长水平。

2018年，华为消费者业务收入3489亿元，同比增长45.1%。值得注意的是，消费者业务2018年在总收入中的占比已经达到48.4%，首次超越运营商业务成为华为的第一大收入来源。

2019年上半年，消费者业务收入占比则首次超过50%，从2018年的48.4%上升至55%；2019年全年，该业务收入占比为54.4%。

随着2019年全球5G商用，5G手机的销量成为各家手机厂商追求的重要指标。整个2019年，华为和荣耀也发布了Mate 20X 5G、Mate 30系列5G、荣耀V30系列5G等多款5G产品。

根据市场研究机构Strategy Analytics发布的数据显示，2019年全球5G智能手机出货量1870万台。其中，华为手机占全球5G智能手机市场份额的37%，出货量690万台，位居第一；而三星则以36%的份额位居第二。

值得注意的是，Strategy Analytics副总监Ville-Petteri Ukonaho指出，因为美国的制裁，几乎所有华为的5G智能手机都在中国出货。而三星的5G智能手机出货量是国际性的，主要出货国包括韩国、英国和美国等许多国家。

到了今年第一季度，排名则发生了一些变化。Strategy Analytics发布的最新报告称，全球5G智能手机需求一季度大涨，今年首季出货量超过去年的1870万台至2410万台，其中三星市占率达34.4%排名第一，华为则以33.2%的市场占有率排名第二。

今年被手机厂商们视为5G手机的规模普及年，因此华为5G手机今年的全球表现非常重要。不过与运营商业务类似，华为5G手机在海外面临着疫情、以及缺失谷歌GMS服务的尴尬情况，华为自建的HMS生态能否在海外市场进一步完善，也关乎华为5G手机接下来的业绩表现。

就消费者业务而言，除了5G手机之外，5G也在促进IoT品类的爆发，华为在IoT上的战略是1+8+N。也即是以手机为中心，围绕智慧屏、平板、PC等八个核心产品，再加上开放合作的其它众多品类，构建全场景生态。

5G手机自然是消费者业务最亮眼的之一，但IoT品类的爆发性增长也为该业务贡献了巨大收入。华为消费者业务CEO余承东日前透露，2019年华为笔记本电脑发货量同比增长200%，智能穿戴增长170%，智能音频增长200%。

而更早之前，余承东曾为华为IoT业务定下的未来几年目标是，占据消费者业务收入的三分之一，达到数百亿美元的规模。

2020年的机遇与挑战

中国5G商用牌照发放即将迎来一周年，5G产业也将迎来新的发展阶段，这对于拥有众多5G相关业务的华为而言，无疑是重大的机遇。

整体而言，华为在5G上的布局在众多企业中也较为全面，涵盖网络设备、芯片、终端等多个领域。完善的业务布局也让华为5G产品在用户体验上更胜一筹。

以华为5G手机为例，其有自研5G手机芯片作为支撑，可以独立掌握5G手机的发布节奏。2019年，华为在推出5G手机的时间和数量上，在国产厂商中都占据优势。而其它厂商就要等待高通5G芯片的节奏。

不过挑战也是巨大的，海外市场是华为今年的最大变数。实际上，2019年除中国市场之外，华为在美洲地区、欧洲中东非洲地区、亚太地区的收入占比都出现下降。其中亚太地区的收入甚至同比下滑了13.9%。

徐直军曾提到，2019年华为消费者业务在海外市场至少损失了100亿美元。

此外，今年5G产业发展的另一大挑战便是应用场景的落地，这也影响着5G网络建设和5G终端普及。

对于C端而言，个人用户仍旧认为5G套餐和5G手机太贵、5G带来的个人体验改变相对有限，这会阻碍5G手机的普及进度；对于B端而言，建网上巨大的资金投入、B端商业模式不清晰等，也影响着运营商的积极性。

在5G智能手机普及上，今年荣耀在华为系中的角色可能会相对凸显，可以在中端市场争夺更多5G换机用户；而在B端应用场景的探索上，华为运营商BG总裁丁耘此前宣布启动了“5G合作伙伴创新计划”，称要在未来5年内投资2000万美元，支持5G创新应用。