签署长期供货协议！国科微发布搭载长江存储 64 层 3D NAND 颗粒固态硬盘

IT之家5月15日消息 5月14日，国科微与长江存储在湖南长沙正式签署长期供货协议，在签约仪式上，国科微预发布搭载长江存储64层3D NAND颗粒的固态硬盘。

4月26日，国科微与长江存储举行“云签约”，批量采购长江存储64层3D NAND颗粒，全年采购金额预计突破亿元。

2015年，国科微与武汉新芯开启3D NAND技术合作；2016年长江存储成立，2017年32层3D NAND实现首次流片，双方合作启动颗粒适配；2018年，长江存储64层3D NAND实现首次流片，国科微针对其32层和64层颗粒展开规模联调与适配测试。截至目前，国科微GK2302系列主控均已支持长江存储颗粒，最新上市的新一代主控GK2302V200也将针对长江存储128层QLC与TLC颗粒进行适配测试。

在签约仪式上，国科微预发布了固态硬盘311C-Y。IT之家获悉，311C-Y搭载双“芯”，一芯为国科微自研控制器芯片GK2302，采用国产嵌入式CPU IP核和公司独创NANDXtra®可靠性引擎，通过自主原创产品测评；一芯为长江存储Xtacking®架构的64层TLC 3D NAND颗粒，Xtacking®可实现在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元，通过晶圆键合技术合二为一，从而让NAND能获取更快的数据传输速度、更高密度及未来更多的功能扩展性。

在双芯的驱动下，国科微311C-Y固态硬盘读写带宽达560/480MBps，IOPS达78K/86K。国科微自研固态硬盘管理工具，支持国内自主操作系统，可实现硬盘寿命主动告警，在线固件推送和升级。预计，国科微311C-Y将在今年6月规模上市。