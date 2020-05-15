内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

信通院胡家波：中国5G套餐用户数已超5000万，5G终端67款

2020/5/15 11:10:10来源：网易科技作者：静静责编：懒猫评论：

5月15日消息，今天华为在线上举办了一场“大咖云集共谈5G”的产业高峰论坛。论坛上，中国信息通讯研究院总工程师胡坚波透露，目前我国5G套餐用户数已经超过5000万，5G终端67款，其中60款为手机，7款为无线数据终端。

华为中国区副总裁兼中国区运营商业务部董明表示，中国的5G建设进入了新阶段，国家发布了新基建的规划，将会引导整个行业投入更大投入。

中国信息通讯研究院总工程师胡坚波透露，截止3月底，5G套餐用户数增长迅速，超过了5000万户。其中中国移动5G套餐用户数3172.3万，中国电信1661万。

在网络建设方面，呈现出了东部沿海领先于内陆地区的趋势，南方领先北方的特点。其中，广东基站数量在全国排名第一，北京、浙江、上海、湖北、江苏、山东、重庆七省基站数全国领先。根据今年2月份，工信部召开的加快推进5G发展的电话会议，三大运营商今年将建设共计55万个5G基站。

在5G终端方面，胡坚波表示，截止3月10日，我国共有67款5G终端获得入网许可，其中，60款为手机，国产54款，7款为无线数据终端，国产6款。

据其透露，国内5G手机渗透率在持续提升，2020年前三个月，国内手机出货量4895.3万部，同比下滑36.4%，但5G手机出货1406万部，占整体的28.7%，渗透率比去年年底高出10个百分点以上。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    