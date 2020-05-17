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中国广电曾庆军：力争2021年底基本实现广电5G全国覆盖，将推4K/8K新业务

2020/5/17 17:15:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月17日消息 2020年世界电信和信息社会日大会于5月17日召开，中国广电副总经理曾庆军在大会上发表主旨演讲。他表示，中国广电力争2021年底基本实现广电5G的全国覆盖，提供5G普遍服务。

中国广电表示其为新晋移动通信运营商，坚持技术驱动创新发展战略。广电5G确定采用独立组网（SA）模式、极简架构方案，低频+中频多频叠加、FDD+TDD协同组网的技术路径。国际标准方面，中国广电称积极参与和推动700MHz 5G国际标准化工作，700MHz 5G大带宽国际标准已写入3GPP 标准，大幅提升用户业务感知、降低网络建设成本。

中国广电还称，目标打造媒体+5G融合发展模式，推动广播电视人人通、终端通，促进从看电视到用电视的转变。广电将从视频内容和科创文创出发，做好大小屏融合、多屏/跨屏服务，提供超高清4K/8K、虚拟/增强现实VR/AR、物联网等新业务新业态，满足人民群众新需求新期待。

IT之家曾报道，5月16日，中国广播电视网络有限公司表示，中国广电5G建设进入到全面发力阶段，支撑中低频段的通信设备产业链日趋成熟，部分终端设备制造商中低频段手机的产品化进入测试验证阶段，中国广电5G移动终端即将面向通信市场发布。

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关键词：中国广电5G

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