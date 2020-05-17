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中国联通正式发布“三千兆”新品：千兆 5G 、千兆宽带及千兆 Wi-Fi

2020/5/17 12:50:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月17日消息 5月17日，第52个世界电信和信息社会日当天，中国联通“联通三千兆 ”发布会以线上形式在京召开。会上，中国联通宣布进入“三千兆”时代，为广大客户提供新一代全场景高速上网的极致体验。

中国联通在发布会上对联通“三千兆”的三大核心元素：千兆5G、千兆宽带及千兆Wi-Fi，进行了详细阐释：

  • 千兆5G，目前已在个人通信、智慧场馆、智慧城市、无人驾驶等方面广泛应用，通过中国联通与中国电信5G网络深度共建共享，实现覆盖加倍、速率加倍、体验加倍，用户下载速率峰值可达2Gbps。预计到今年年底，5G基站总规模将达到30万，覆盖全国所有地级市城区。

  • 千兆宽带，则是利用联通光纤宽带网络的高稳定、大带宽、超高速特点，实现对智慧家庭、8K、VR\AR等超高清视频新业务的网络支撑。目前联通光纤覆盖家庭超3亿个，可开通千兆的小区超3万个，预计到今年年底这一数字将超过4.5万个。

  • 千兆Wi-Fi，能够满足近距离无线网络覆盖，实现用户居所内部任何位置所有设备的超高速网络接入。预计到今年年底，中国联通将在所有千兆宽带覆盖区域提供WiFi6组网服务，全国5万名专业的智慧家庭工程师将向用户提供包含咨询、设计、上门组网施工等在内的一站式全屋智能解决方案服务，帮助客户简单、快捷、方便的享受千兆Wi-Fi带来的智慧家庭应用新体验。

IT之家获悉，在发布会上，中国联通还发布了四项“三千兆”创新产品：5G视频彩铃、5Gⁿlive新直播、5G沃视频VR以及WiFi6。

  • 联通5G视频彩铃完美融合短视频、彩铃和终端的原生优势，联通5G视频彩铃用户规模已达千万，预计到今年年底，用户数量将突破1亿。

  • 联通5Gⁿ live直播依托自主研发的集采、编、播一体化专业直播云平台，能够提供“5G+IPTV+VR”多屏联播功能，在智慧场馆直播、文旅景点直播、综艺活动直播等方面极具应用价值。

  • 5G沃视频VR则依托联通5G超高速网络和千兆家宽网络，以一体机或手机为载体，以专有APP为媒介，通过“产品+内容+终端”为用户提供端到端全场景沉浸式VR/AR体验，内容涵盖视频、直播、游戏、教育等数字生活各个方面。

  • 2020年是WiFi6全面爆发的初始之年，中国联通将全面部署WiFi6千兆终端产品，加快实现家庭千兆业务的迅速普及，与行业合作伙伴一起，构建WiFi6终端新生态，探索发展新空间。

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关键词：中国联通5G宽带

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