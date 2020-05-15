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因免费领《GTA V》致服务器崩溃？Epic官方：已优化，可能有点慢

2020/5/15 11:51:13来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月15日消息 昨日晚间Epic商城开始大特卖活动，同时还将免费赠给玩家《GTA V》，而且是“豪华在线版”。不过由于前来领取的玩家数量较为庞大，导致Epic商城服务器出现崩溃的情况。对此Epic商城官方也已作出回应。

IT之家了解到，官方称已经对服务器进行了优化，大多数玩家应该可以登陆并领取游戏了但可能比较缓慢，依然会有网络波动。同时官方也给出了一些建议：

①网页端领取尽量使用Chrome或者Edge浏览器。

②移动和部分联通用户可能依然出现登陆困难，可以使用加速器登陆（UU、小黑盒、迅游等）

③不过使用加速器可能会造成您与大量用户处于同一公用IP而无法获取免费游戏，这是我们的防小号机制。您可以在领取前关闭加速器。或者您在手机端开4G使用Chrome浏览器来领取。

⑤使用加速器时请用Baidu Ping一下自己的IP，如果是在海外，可能会使您的下载速度变慢。我们国内有节点，请放心使用国内节点下载。

⑥新用户的两步验证请尽量使用短信验证，如果您要用邮箱的话推荐使用Outlook或者Gmail，不大推荐国内邮箱。

⑦一旦您进行GTA的online模式，您基本不和EPIC平台交互，如果出现游戏内的网络问题，请您尝试加速器加速游戏本身，而不是我们的平台。

⑧如果您无法修改邮箱或者有其他账户相关的问题，可以联系我们的客服，我们有中文客服，您可以用中文提交需求单。

Epic商城领取链接：点此访问

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关键词：EpicGTA

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