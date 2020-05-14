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Epic修改虚幻引擎抽成条款，收入百万美元以内免费

2020/5/14 16:40:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 Epic更新了虚幻引擎的抽成条款，大家仍可以免费下载和使用虚幻引擎，但从今日起引擎的抽成门槛提升至100万美元的游戏营收额。

此次修改后的抽成门槛效力可追溯至2020年1月1日，Epic此前的虚幻引擎使用协议显示发行上需要在“每季度的总营收超过3000美金时触发5%的分成费用”；创作者可免费使用虚幻引擎，但不能用于发行游戏或商业性作品。

IT之家了解到，Epic于昨夜公布了虚幻引擎5，并表示将于2021年早些时候发布预览版。

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关键词：Epic虚幻引擎

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