JetBrains IntelliJ IDEA 官方新增中文、日文、韩文本地化语言

IT之家5月15日消息 在 JetBrains官方表示，正致力于提高大家的工作效率。为了充分利用所有功能，许多用户更希望使用他们母语版本的工具。JetBrains 已本地化公司网站，今天JetBrains宣布开始本地化 IntelliJ IDEA 的抢先体验计划 (EAP)。

什么是本地化 EAP

与新功能相似，当前的本地化 EAP 让您可以预览简体中文，日语和韩语版的 IntelliJ IDEA。本地化工作仍在进行中。

从今年年初 JetBrains 就一直在进行这项工作，目前已本地化部分内容。包括已本地化核心 UI，即最常用的对话框和功能（根据我们的统计信息）。

如何更改 IntelliJ IDEA 的语言

语言包是中文、日语和韩语插件，可以按照 IntelliJ IDEA 文档中的说明轻松安装它们。不要犹豫，快试试这些插件吧！插件兼容 2020.1.1 及以上版本的 IntelliJ IDEA。

如何提交有关 IntelliJ IDEA 本地化部分的反馈？

IT之家获悉，你可以从 IDE 直接提交反馈，或者使用中文、日语或韩语版本 IDE 的这些模板，以英语或你的母语通过 YouTrack 提交反馈。JetBrains有一个特殊的 YouTrack 子系统，用于本地化相关问题。

如果你发现其他类型的错误或有功能请求，该怎么办呢？像往常一样，使用英语提交。在你提交问题时，请注明问题出现的情况，附上截图同时也会帮助更迅速地解决你的问题。

后续步骤

JetBrains表示，我们的开发和本地化团队将夜以继日地工作，努力交付完全本地化的 IntelliJ IDEA。我们的工作清单上接下来计划本地化的基于 IntelliJ 的 IDE 是 PyCharm、WebStorm 和 RubyMine。（阅读原文了解具体操作步骤）