国产 ARJ21 飞机井冈山号首航成功

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IT之家5月15日消息 据央视新闻消息，今日，江西航空首架国产ARJ21飞机“井冈山”号从江西省吉安市井冈山机场起飞，飞往江西南昌，成功首航。其将于16日正式载客运营。
IT之家了解到，ARJ21（Advanced Regional Jet for 21st Century）支线客机是中国按照国际标准研制的具有自主知识产权的飞机。ARJ21是我国自主研制生产的第一款喷气支线飞机，截至4月底，中国商飞已累计向多家航空公司交付25架ARJ21飞机。
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