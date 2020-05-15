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IT之家，今天9岁！

2020/5/15 15:15:15来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

IT之家，今天9岁！

习惯性的，每周末都会看一眼IT之家的百度指数，国内已知的科技媒体里面，IT之家这些年几乎是唯一在增长的，缓慢而稳定的上扬，刚刚看到昨天的数据，还差282点（需要再增长5%）成为科技媒体里的第一，历史上最接近的一次，但相信不会太远了。

人来，人往。9年的IT之家，结识了很多新朋友，但内心里一直遗憾的是一些老朋友的离开，不管是因为评论区内容还是文章内容质量，一些老友的离开总是让人很难过的，那天，我和一个老用户聊天，我引用了一句话：有些人想见，坐飞机就行了；有些人想见，只能坐时光机

客观的来说，IT之家一直在努力做的更好，无论是内容，评论区，论坛，还是App产品，但是同样客观的来说，IT之家做的依然有很多不足的地方。我们在很多媒体领域都错过了最佳的风口，例如视频、微博、微信……虽然后期用户量追赶了上来，但是在这些领域却始终没有做到头部。

不好的地方，我们一直在反思，在认错，在纠错，在改进，我想，这是IT之家直到今天，能有生命力的重要原因之一吧。虽然有很多不足，但是我们一直有着明确的价值观，有着对自己的能力圈清醒认知，有着反思意识和纠错执行机制，有着在第一线和大家沟通交流的坚持。

敬胜怠，义胜欲；知其雄，守其雌。

5月15日是IT之家的生日，2011年选择这天是因为这天是国际家庭日，以家为名，以爱为名。

感恩在这个家里相识的每个人，感恩大家在这里留下的所有欢声笑语，也感恩大家在我们向前走过的每一步里，给我们的监督、指导、批评、建议、反馈、帮带、教育、鼓励、陪伴……

稍后，会陆续发布IT之家 iOS 版、安卓版、UWP 版、macOS 转制版，全新的"框框"表情包来到，希望大家会喜欢。

IT之家，9岁生日快乐！IT之家的家人们，家庭日快乐！

刺客，软媒 CEO，

2020年5月15日15点15分，国际家庭日，之家日。

青岛，浮山下，池塘边。

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