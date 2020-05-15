至少两个大更新，摩托罗拉承诺 Edge+ 可升级到安卓 12

IT之家5月15日消息摩托罗拉Razr折叠屏手机更新Android 10之后，摩托罗拉宣布Edge+手机还将至少获得两个未来的Android OS大版本更新，以确保新旗舰将获得Android 11以及明年的Android 12系统。

摩托罗拉Edge+发布时预装Android 10系统。虽然两次软件更新的承诺并不是一个慷慨的承诺-Google为Pixel手机提供了至少三年的更新，更不用说苹果对其手机更长久的支持了。

IT之家报道，今年4月份，摩托罗拉推出新的旗舰手机，分别是普通版Edge和高端版Edge+，采用了瀑布屏，支持5G网络。

摩托罗拉Edge+是一款久违的Moto旗舰机型，采用了6.7英寸HDR10 + AMOLED屏幕，是摩托罗拉首款刷新频率为90Hz的屏幕，1080p +分辨率。一个25MP自拍相机位于左上角的打孔中，支持屏下指纹。

Edge +的美国版本支持毫米波5G网络，承诺在Verizon的网络上工作的下载速度可达4Gbps，这是Moto的第一款正式的5G手机。其它版本则将支持sub-5GHz的5G网络。

该机还搭载了1.08亿像素传感器，位于f / 1.8镜头后面，并且支持光学防抖，该传感器进行4合1像素合并，可生成2700万像素照片。还有一颗800万像素的长焦摄像头，拥有3倍光学变焦（也有OIS）。另一颗是1600万像素的超广角摄像头（117°），还有一个ToF摄像头，也可以拍摄微距照片，这款手机支持录制6K视频。

摩托罗拉Edge+搭载骁龙865处理器，搭配了12GB LPDDR5内存以及256GB UFS 3.0存储。内置5000mAh电池，通过USB-C接口可进行18W快速充电。摩托罗拉宣称，这块电池的容量足够大，可以使用2天。手机还支持双向无线充电，无线充电速率为15W，反向充电速率为5W。

值得一提的是，摩托罗拉Edge+和Edge还保留了3.5mm音频插孔。

在美国，摩托罗拉Edge+将由Verzion独占，在5月14日发售，提供酒红色和灰色两种颜色，售价为1000美元（约7083元）。全球版也将在5月推出，售价1199欧元（约9192元）。