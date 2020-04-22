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美团单车：日骑行量较2月增长410%，今日免费骑行

2020/4/22 14:40:19来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

4月22日下午消息，“422”世界地球日，美团单车开启“骑迹焕活城市”行动，用户当日使用美团App扫码解锁美团单车和摩拜单车，均可免费骑行。同时，美团单车发布“骑迹焕活城市”视频和报告，展示1月23日至4月8日的77天里，共享单车所体现的城市活力复苏印记。

报告显示，截至4月8日，美团单车全国日均骑行量较2月疫情爆发期间增长410%。焕活最快的城市前十位分别为西安、昆明、深圳、杭州、南京、上海、成都、天津、北京和广州，其中，西安的美团单车骑行数据在3月底便已完全恢复至疫情前水平，昆明、深圳、杭州也于4月8日前回归正常。

1月23日至2月3日是今年春节，恰逢疫情爆发，全民开启了宅家战疫模式，共享单车的骑行数据大幅下降。然而还有众多医护人员在使用。在疫情最严峻的时期，1月23日至3月12日，仅在武汉就有28.6万人借助美团单车出行，累计行程超过325万公里。

随着疫情好转，生活逐渐回归正轨，选择骑行的用户多了起来。“骑迹焕活城市”报告显示，3月以来，全国主要城市的骑行早晚高峰恢复正常，其中上海、深圳每天“醒”得最早，早高峰从清晨5点开始，北京、天津、成都紧随其后，早高峰始于6点；杭州、南京、西安的早晚高峰骑行用户占比最高，成为自行车轮上的复工城市；深圳、昆明、广州因深夜和凌晨骑行人数占比高于其他城市，成为骑行“不夜城”；值得一提的是，最早“醒”的深圳同时也最晚“睡”，是“焕活力”最强的城市。

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关键词：美团美团单车

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