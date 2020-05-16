苹果：意大利10家门店将于5月19日重新开业

苹果公司确认，该公司的意大利门店将有一半左右从当地时间5月19日开始重新营业。

在此以前，苹果公司一直都在反复发布和撤回意大利部分门店的重开细节。



据意大利当地出版物《共和国报》（la Repubblica）报道，有10家门店正在重新开张，到目前为止佛罗伦萨、东罗马和西西里中部门店都已确认重开，里昂和米兰的自由广场（Piazza Liberty）门店则仍处于关闭状态。

《共和国报》援引了苹果公司的一份新闻稿，该新闻稿介绍了这些门店新的营业时间和健康规程。此前，苹果公司在奥地利等几个国家也发出了开店通知。

新闻稿称：“我们很高兴从下周二开始欢迎游客光临意大利的部分门店。现在许多人都在家工作和学习，我们期待着提供他们需要的服务和帮助。”

苹果公司还在这份声明中写道：“我们的社交距离协议意味着，同一时间到店的顾客人数会受到限制，因此对顾客来说，等待的时间可能变长。我们向所有受到新冠病毒影响的人以及整日工作以治疗、研究和控制病毒扩散的人致以慰问。”

在苹果公司重开意大利的部分门店之前，该公司在奥地利和瑞士也采取了类似措施，并重新开放了美国的特定门店。

跟中国大陆以外的其他所有地区一样，苹果公司的意大利门店也在3月12日关闭以控制新冠病毒传播。这就意味着到5月19日重新开业时，这些门店就已关闭了将近10个星期。