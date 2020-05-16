特斯拉下一座超级工厂落户得州？消息称马斯克已选定奥斯汀

5月16日消息，据国外媒体报道，在内华达州里诺、纽约水牛城、上海、德国柏林的超级工厂相继投产或动工建设之后，计划在全球建设10到12座超级工厂的特斯拉，也在谋划下一座超级工厂，消息人士透露马斯克已选定建在得克萨斯州的奥斯汀。

外媒在报道中表示，特斯拉下一座工厂选址得克萨斯州奥斯汀，是由一名非常可靠的消息人士透露的。

不过，这一消息人士只是透露马斯克已选定奥斯汀，还并未确定具体的建厂地址，但消息人士表示，这一工厂即使不在奥斯汀，至少也会靠近奥斯汀市，目前特斯拉在奥斯汀有多个地点可供选择，但还未做出最终决定。

外媒的报道还显示，特斯拉在奥斯汀的这一工厂，将用于生产电动皮卡Cybertruck和跨界运动型多用途电动汽车Model Y，前者在去年11月推出，计划明年开始量产；后者在去年3月份推出，今年1月份开始在弗里蒙特的组装工厂生产，3月份已开始交付。

从外媒的报道来看，马斯克是希望这一工厂快速开始施工并投产，他已要求在内华达州超级工厂的工程团队，着手新工厂的相关事宜，目标是在今年年底生产Model Y，计划的建设速度远快于上海超级工厂，上海超级工厂从施工到批准投产，仅用了11个月的时间。

当然，消息人士也透露，特斯拉的目标应该是年底建设好一条总装线，具备生产能力，他们将继续建设工厂，以便在明年提高不同零部件的产能，明年晚些时候，开始生产电动皮卡。