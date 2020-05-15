复工没多久，特斯拉弗里蒙特工厂就遭当地警察局检查

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）本周早些时候无视公共卫生命令，重新开放了美国加州弗里蒙特（Fremont）工厂。而在当地时间周三，弗里蒙特警察局检查了这座工厂。

自3月底以来，特斯拉的这座工厂一直都由于封锁令而被限制运营，这一命令旨在防止当地爆发新冠病毒疫情。



马斯克一直都在公开抵制封锁令，他在上周六通过Twitter发布长文抨击阿拉米达县（Alameda County）临时卫生官员Erica Pan，并威胁称如果当地政府不马上批准特斯拉重开工厂，他就会将特斯拉的运营搬出加州。另外，特斯拉还就封锁令对阿拉米达县提出起诉。

在本周的前半周，特斯拉弗里蒙特工厂的生产人员开始轮班工作，其中有些工人称其担心会染上新冠病毒，但如果他们选择呆在家里，就有失业的风险。当地卫生当局现已批准特斯拉恢复这家工厂的部分工作，但不能恢复全部工作。当地时间周三晚上，阿拉米达县卫生官员发布电子邮件声明称：“我们批准特斯拉从最低业务运营水平扩大经营，以便为下周的运营做好准备。”

特斯拉人力资源主管瓦莱丽·卡佩斯·沃克曼（Valerie Capers Workman）周三向加州员工发出电子邮件称：“我很高兴地分享这一消息：当地卫生官员昨晚宣布，随着我们准备全面投产，弗里蒙特工厂可在本周扩大运营。”