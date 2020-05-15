内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

复工没多久，特斯拉弗里蒙特工厂就遭当地警察局检查

2020/5/15 5:23:34来源：新浪科技作者：唐风责编：微尘评论：

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）本周早些时候无视公共卫生命令，重新开放了美国加州弗里蒙特（Fremont）工厂。而在当地时间周三，弗里蒙特警察局检查了这座工厂

自3月底以来，特斯拉的这座工厂一直都由于封锁令而被限制运营，这一命令旨在防止当地爆发新冠病毒疫情。

马斯克一直都在公开抵制封锁令，他在上周六通过Twitter发布长文抨击阿拉米达县（Alameda County）临时卫生官员Erica Pan，并威胁称如果当地政府不马上批准特斯拉重开工厂，他就会将特斯拉的运营搬出加州。另外，特斯拉还就封锁令对阿拉米达县提出起诉。

在本周的前半周，特斯拉弗里蒙特工厂的生产人员开始轮班工作，其中有些工人称其担心会染上新冠病毒，但如果他们选择呆在家里，就有失业的风险。当地卫生当局现已批准特斯拉恢复这家工厂的部分工作，但不能恢复全部工作。当地时间周三晚上，阿拉米达县卫生官员发布电子邮件声明称：“我们批准特斯拉从最低业务运营水平扩大经营，以便为下周的运营做好准备。”

特斯拉人力资源主管瓦莱丽·卡佩斯·沃克曼（Valerie Capers Workman）周三向加州员工发出电子邮件称：“我很高兴地分享这一消息：当地卫生官员昨晚宣布，随着我们准备全面投产，弗里蒙特工厂可在本周扩大运营。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    