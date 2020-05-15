国产特斯拉 Model 3 拟引入新款电池：低价格、高寿命、高储能

5月15日消息，据外媒报道，据知情人士透露，电动汽车制造商特斯拉计划于今年晚些时候或明年初在国产Model 3轿车中推出一种新款低成本、长寿命电池，预计这将大幅降低电动汽车的成本。

知情人士表示，新的低成本电池总续航历程将达到160万公里，并可使特斯拉电动汽车能够以与燃油汽车相同甚至更低的价格销售，并实现盈利。随着特斯拉在全球拥有100多万辆能够接入电网并与电网共享电力的电动汽车，其目标是成为电力公司，与传统能源供应商展开竞争。

三名知情人士表示，作为特斯拉战略核心的新款电池是该公司与中国宁德时代科技有限公司(CATL)联合开发的，并采用了特斯拉与马斯克招募的一个学术电池专家团队合作开发的技术。最终，这款电池将在包括北美在内的其他市场推出，它具有更高的能量密度和存储容量，而成本却更低。

特斯拉计划首先在国产Model 3上采用新电池。知情人士称，特斯拉的新电池将依赖于低钴和无钴电池化学方面的创新，以及使用化学添加剂、新材料和涂层，这些将减少内部应力，并使电池能够更长时间地储存更多能量。特斯拉还计划部署新的高速、高度自动化的电池制造流程，旨在降低劳动力成本，并在规模约为该公司内华达州电池工厂30倍的大型设施中提高产量。

特斯拉正在通过其附属公司Redwood Materials致力于镍、钴和锂等昂贵金属的回收再利用，以及电动汽车电池在电网存储系统中被“第二次采用”，例如2017年特斯拉在南澳大利亚建造的电网。这家汽车制造商还表示，希望向消费者和企业供电，但没有提供更多细节。

此前有报道称，特斯拉正在就使用宁德时代的磷酸铁锂电池进行深入谈判，该电池不使用电动汽车电池中最昂贵的金属钴。宁德时代还开发了一种更简单、成本更低的电池包装方法，它省去了捆绑电池的中间步骤，预计特斯拉将利用这项技术帮助降低电池重量和成本。

知情人士说，宁德时代还计划明年向国产特斯拉供应一种改进的长寿命镍锰钴(NMC)电池，其阴极是50%的镍，只有20%的钴。特斯拉现在与松下在内华达州工厂联合生产镍钴铝(NCA)电池，并从LG Chem购买NMC电池。松下拒绝置评。

总而言之，电池技术的进步，扩大电动汽车电池使用方式的战略，以及大规模的制造自动化，都瞄准了同一个目标，即大幅降低电动汽车成本。马斯克在1月份告诉投资者：“我们必须确保电池产量急速增加，并继续降低电池成本，我们必须将电池生产规模扩大到人们如今甚至无法想象的疯狂水平。”

特斯拉和宁德时代在电池化学和设计方面取得的技术进步，来自达尔豪西大学一个小型研究实验室的创新。该实验室自1996年以来始终由杰夫·达恩(Jeff Dahn)运营，他是开发用于电动汽车和电网存储的锂离子电池的先驱。达恩及其团队在2016年开始与特斯拉建立为期五年的独家研究合作关系。

达恩实验室的关键贡献之一是：化学添加剂和纳米工程材料，它们使锂离子电池更坚韧，更能抵抗快速充电等压力造成的损伤，从而延长其寿命。知情人士称，宁德时代的无钴磷酸铁锂电池组的成本已降至每千瓦时80美元以下，低钴NMC电池组成本接近每千瓦时100美元。汽车业高管曾表示，当电池组价格为每千瓦时100美元时，电动汽车成本有望与燃油汽车大致持平。

加州大学圣迭戈分校电池专家雪莉·孟(Shirley Meng)表示，一旦计入钴和镍等关键材料的回收，NMC电池的成本可能只有80美元/千瓦时。比NMC更安全的磷酸铁电池可以在固定电网存储系统中获得第二次生命，为电动汽车购买者降低这些电池的前期成本。