926万人围观李彦宏直播：三代企业家，谁才是顶流？

继董明珠、罗永浩、梁建章、郭广昌等大佬之后，直播间里又迎来了一位企业家——百度董事长李彦宏。这也是李彦宏的直播首秀，在百度App对话樊登读书创始人樊登，围绕“家-书”主题展开深入对谈。



不过，与其他企业家带货、带服务不同的是，李彦宏这次在百度App直播间“带”书、带知识。直播中，李彦宏首度公开自己一些有关读书的秘密，分享自己的读书成长经验及推荐书单。

更为精彩的是，15日晚八点，直播界大佬“云集”，除了李彦宏，初代网红罗永浩和格力电器董事长董明珠分别在抖音、京东同时开启直播。

1954年的董明珠、1968年的李彦宏、1972年的罗永浩，三代企业家，在同一时间，不同平台直播间里亮相，颇有些神仙打架的意味。

50、60、70后直播夜撞车，谁才是顶流？

李彦宏亲自试验，百度有个直播梦

在15日晚上的直播中，李彦宏提到，这次直播首秀是出于对百度产品的兴趣。“在我看来，直播和视频是两个媒体形式，直播是一个新的媒体形式，通过百度这个平台来表达信息和知识，是非常必要的，所以我自己也想体会体会。”

值得注意的是，就在前两天5月13日的2020百度移动生态大会上，百度集团执行副总裁沈抖强调今年百度将更积极地推进直播业务。这一举措，可能基于过去一年百度搜索全面视频化的变化，其中视频分发规模上增长150%；百度信息流富媒体内容中，视频增长超过125%，直播增长62%。

此时加码直播，是百度App视频化的一个重要节点。

而李彦宏亲自直播支持，看得出对于百度加码直播的支持和认可。这是一个很重要的信号，未来，直播在百度App中占据的份额或将越来越高。

李彦宏在直播中透露了自己的想法，他提到，有的用户在百度上搜索一些问题可能不一定马上就能搜到答案，但这样的用户如果被引入到一个直播间里，有专业的人在讲相关内容，他就可以通过互动获取这个问题的答案。“我希望是这样，会有越来越多的人来这里直播、互动。”

不过，在移动互联网时代，直播早就不是一个新模式，直播在今年重新被定义，更多也是受时下流行的直播带货的影响。百度此时加码直播还有机会吗？是否为时已晚？或许还需要时间来验证。

董明珠联手京东同框王自如，罗永浩直播再翻车

企业家纷纷加入直播已然成了一个趋势。今晚三大商界明星人物同一时间直播实属巧合，其中董明珠选择今天在京东开播是因为今天是格力品牌入驻京东十周年纪念日，而罗永浩则是例行每周五直播。

那么，数据pk谁最厉害？

据新浪科技统计，李彦宏在百度App直播一个小时十分钟，累计观众超926万。期间直播十分钟破100万，不到二十分钟破200万。

董明珠与王自如直播期间，直播两个多小时后观看人数为643万人，随后董明珠离开直播间。到晚11点20分直播结束，直播间成交额突破了7.03亿元，创下家电行业直播带货史上最高成交纪录。

而罗永浩直播间累计观看人数为689.7万。不过，罗永浩直接快结束时再次上演“常态化”“翻车”，产品尚未介绍完，直播就突然中断，几分钟后又重新开播。在直播的最后，罗永浩将下次直播时间改为周三。此外，直播两个小时后，直播间观看人数降为24.2万，而在直播中断之前，直播间观看人数仅剩7万。

综合来看，昨晚三大顶流的直播现场，李彦宏关注度、热度最高，董明珠也不弱，罗永浩直播关注度远不及首秀场，较过往几次直播数据有递减趋势。

此次直播，李彦宏虽然没有直接带货，但其带货实力已经显露。在开启直播前，15日上午，“李彦宏的书单”盲盒在中信书店大兴机场店展陈，言几又8家线下门店同步开抢。其中，在言几又的线下活动中，用户只要在言几又书店任意消费，拍照发微博，就可搭配赠送盲盒一份。不到2个小时，言几又8家线下书店的1000份盲盒就已经被抢空。

李彦宏表示，自己有时候喜欢看直播，是因为直播的随机性、不确定性，不知道接下来会发生什么。他同时提到，如果将来有人愿意来百度平台直播带货也是没问题的。

或许，不久之后，百度也将加入直播带货大战。