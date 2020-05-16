5亿美元！苹果iPhone“降速门”和解协议获法官批准

苹果公司今年3月同意支付5亿美元和解“降速门”集体诉讼，目前和解方案已初步获得法官批准。加州圣何塞地区法官爱德华·达维拉（ Edward J。Davila）在视频软件Zoom举行的听证会初步批准这一决定，但同时也表示，由于目前的新冠疫情这个特殊情况，他希望延长最终批准期限。

今年3月，苹果公司已经同意支付最多5亿美元的和解金以了结一桩诉讼，该诉讼指控苹果公司在推出新款机型时悄悄放慢了老款iPhone的速度。根据这项和解方案，苹果公司需向消费者支付每部iPhone 25美元的赔偿金，这一金额可能会根据符合索赔条件的iPhone数量而上下调整，最低总支出为3.1亿美元。

法庭文件显示，苹果公司否认曾从事不当行为，并了结了这起全国性案件以避免诉讼负担和费用。该公司未就相关置评请求作出回应。

苹果公司2017推出带iOS 10.2.1，通过限制处理器速度的方式，防止老旧机型电池让手机突然关机，但他们几乎没有提及这个情况。Primate Labs实验室创始人约翰·普尔（John Poole）发现，基准测试得分低于预期，之后发现了这个情况。在发现苹果限制了手机性能之后，引起了公众的强烈抗议。

这起诉讼主要涉及的用户是使用iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus和SE的人，并且在2017年12月21日之前运行iOS 10.2.1或等系统。在这桩集体诉讼案中，消费者声称在安装了苹果公司的软件更新后，他们的手机性能受到了影响，并表示这误导其相信自己的手机已经接近生命周期的尽头，需要升级换代或更换电池。