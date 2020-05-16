疫情下，京东活跃用户与订单大增

京东集团昨晚公布了受疫情影响的2020财年第一季度 “成绩单”。

截至2020年3月31日，京东第一季度净营收1462亿元，同比增长20.7%，高于市场预期；净利润11亿元，去年同期为73亿元，仍高于市场预期。

值得注意的是，截至2020年3月31日，京东过去12个月的活跃购买用户数较去年同期的3.105亿增长24.8%至3.874亿。2020年3月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，“京东能够在新冠疫情爆发期间保持正常的高效运营，我们对此备感自豪，京东的员工为公司在建设更高效和可持续的社会方面持续做出贡献而感到骄傲。”

净利润同比大降的原因：投资证券的公允价值变动

2020年第一季度的京东财报颇为不错，但在净利润方面却出现较去年同期的较大幅度下滑，这是怎么造成的？

来看看报表数据：

通过报表我们可以发现，2019年第一季度其他收入高达68.86亿元，这导致了该季度京东高达73亿的净利润；相比之下，2020年第一季度该项收入为亏损1.33亿，从而导致了净利润从去年的73亿下滑到了11亿。

对于这项收入的变化，京东方面解释主要源于投资证券的公允价值变动。京东方面表示，投资证券的公允价值在去年第一季度为收入57.5亿元，而今年则为亏损6.7亿元。

如果去掉该项影响，京东的净利润同比有所增长。

疫情影响：订单数大增 客单价有所下滑

此次疫情对京东的影响也较为明显。

在疫情爆发之前，京东集团2019年各季度净收入同比增速分别为20.9%（一季度）、22.9%（二季度）、28.7%（三季度）、26.6%（四季度）。2020年第一季度京东的营收增速为20.7%，低于此前三个季度，略低于去年第一季度。

通过该报表我们可以发现，京东该季度营收中来自产品的收入为1300.9亿元，同比增长了19.7%；来自服务的收入为161.1亿元，同比增长29.6%。

与营收的增速（20.7%）相比，各项成本的增速也能凸显一些疫情影响：该季度京东收入成本为1236.7亿元，同比增长20.2%，略低于营收增速；而市场营销（同比增长13.4%）、研发（同比增长5.9%）、一般与行政（同比增长6.9%）各项费用的增速，则均低于营收增速

值得注意的是履约成本，该季度京东履约成本104亿元，同比增长了28.98%，超过了营收的增速，这表明该季度京东的履约费用率同比有所上升。

而在昨晚的财报会议上，京东CFO黄宣德说，京东物流团队每单递送成本在一季度也降低到历史最低。

以此两点来看，京东一季度订单的增速远远超过了营收的增速，这就意味着京东平均客单价在一季度有所下降。

这或许与疫情有关：在疫情中，客单价较高的家电等3C类产品消费或许有所下滑，而客单价较低的快消产品消费有可能有较大提高。

对于二季度，京东预计，净收入介于1800亿元人民币至1950亿元人民币之间，同比增长为20%至30%之间。

京东CFO黄宣德昨晚也在财报会议上对分析师表示，可以想象生鲜食品和其他日用品订单量的大幅增长。

这种影响，或许会出现在多数电商企业身上。

疫情下消费需求大量转到线上，活跃用户数大增

京东Q1财报显示，截至2020年3月31日，京东过去12个月的活跃购买用户数较去年同期的3.105亿增长24.8%至3.874亿。2020年3月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。

在在活跃用户数方面，京东一直在稳步提升，京东2019年的年度活跃购买用户数较三季度新增了2700万，环比增长8.3%，增速相较于第一季度至第三季度1.7%、3.4%和4.1%都实现了提升。

但目前，对比阿里和拼多多，京东活跃用户数仍然垫底。

以三巨头2019年年报数据为准，活跃用户方面，截至2019年底，在活跃用户上，阿里居第一，达7.11亿，同比增长11.2%；拼多多5.85亿，同比增长39.67%；京东3.62亿，同比增长18.6%。

京东活跃用户数稳定提升背后原因之一是，疫情之下，线下消费需求大量转到线上。