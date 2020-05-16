育碧起诉苹果、谷歌：销售阿里巴巴侵权游戏《Area F2》

法国知名游戏开发商育碧娱乐公司在周五起诉苹果、谷歌公司，指控他们销售育碧热门游戏《彩虹六号:围攻》的抄袭作品。

育碧游戏《彩虹六号:围攻》

育碧周五在洛杉矶联邦法院提交的版权侵犯诉讼中称，阿里巴巴集团旗下游戏公司简悦开发的《Area F2》“几乎照抄”了《彩虹六号:围攻》，“经不起推敲”。育碧在诉讼中称，《彩虹六号:围攻》的全球注册玩家达到5500万，每天有超过300万人在玩这款游戏。《彩虹六号:围攻》还是一款电子竞技游戏，供职业和半职业战队争夺数百万美元的奖金。

“《彩虹六号:围攻》是全球最受欢迎的多人竞技游戏之一，也是育碧最具价值的知识产权之一，”育碧称，“《Area F2》几乎在所有方面都抄袭了《彩虹六号:围攻》，从玩家的选人界面到最终得分界面以及这之间的所有内容。”

阿里在2017年收购了简悦，以加强网游和手游业务。去年年底，简悦开始通过YouTube、Facebook、Instagram以及Twitter平台在美国推广《Area F2》游戏。诉讼显示，《Area F2》上月已经通过手机和平板电脑面向公众开放下载。

育碧表示，公司已向苹果、谷歌通知《Area F2》侵犯其版权一事，但是两家公司拒绝从App Store、Google Play下架这款游戏。

谷歌、阿里、苹果尚未置评。