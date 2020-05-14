谷歌Pixel团队两名关键成员离职，手机业务或受重创

5月14日消息，据外媒报道，谷歌智能手机硬件Pixel团队的两名关键成员近期相继离职，他们分别是Pixel成像团队的计算机研究员马克·莱沃伊(Marc Levoy)和Pixel团队二号人物马里奥·奎罗斯(Mario Queiroz)。

莱沃伊于今年3月份离开了谷歌，他拥有计算摄影方面的专业知识，这有助于使谷歌智能手机的摄像头成为同类产品中最好的元件之一。

奎罗斯据说在Pixel 4发布前两个月（去年9月份）就已经离开硬件团队，并担任一个直接向谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）汇报工作的职位。然而，领英上的资料显示，奎罗斯于今年1月份离开谷歌，加入了Palo Alto Networks。

这两名关键成员离开之际，恰值谷歌正努力想要在拥挤的智能手机领域脱颖而出的关键时刻。总体来说，谷歌的智能手机很受欢迎，但到目前为止，该公司还无法从三星和华为等公司手中夺取太多市场份额。

市场研究机构IDC估计，在开始发售的前两个季度，谷歌仅售出约200万部Pixel 4。相比之下，Pixel 3与Pixel 3A上市前两个季度的出货量分别为350万部和近300万部。Pixel 4的销量远不及某些竞争对手。当Pixel 4发布时，苹果在2019年第四季度售出了7380万部iPhone。

据悉，Pixel领导层中也存在不安情绪。谷歌硬件主管里克·奥斯特罗(Rick Osterloh)在去年年底的全体会议上曾表示，他不同意有关Pixel手机设计的某些决定，特别是对电池续航时间感到失望。

谷歌很早就在为进军智能手机市场而努力。通过与Nexus的合作，以及对摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的短暂收购(2012-2014)，对这个领域进行了尝试。Pixel可能是这些项目中最成功的，但却恰逢遭遇市场整体不够景气。